Фанаты The Wolf Among Us все меньше верят в выход сиквела

Каких-либо значимых новостей о сиквеле The Wolf Among Us - The Wolf Among Us 2 - не было уже практически 3 года.
Фанаты сказочной вселенной по комиксам DC все меньше верят в то, что продолжение о похождениях волка-детектива когда-либо увидит свет, ибо действительно весомых новостей об игре не было с начала февраля 2022 года, когда разработчики из Telltale Games и AdHoc Studio совместно с журналистом Джеффом Кили показали полноценный трейлер The Wolf Among Us 2 на движке игры, а также рассказали некоторые подробности о ней и ее создании. С тех пор Telltale лишь делилась с фанатами, и то крайне редко, скриншотами из нее, крайние из которых были показаны в летом 2024 года.
Масла в огонь так же подливает то, что студия AdHoc, в которую входят разработчики оригинальной The Wolf Among Us, по всей видимости, больше не работает над сиквелом, ибо, как заметили особо глазастые фанаты, студия убрала все упоминания о The Wolf Among Us 2 из своих страниц в социальных сетях. Сейчас AdHoc работает над собственной point-and-click игрой о супергероях под названием Dispatch, которую они анонсировали на прошедшей The Game Awards 2024. Кто же сейчас помогает Telltale в создании The Wolf Among Us 2 (если таковые "помощники" вообще имеются) - неизвестно. Но некоторые предполагают, что это может быть студия Deck Nine - разработчики игр по Life is Strange. Ранее Telltale и Deck Nine выпустили совместную игру по сериалу "Экспансия" - The Expanse - получившей средние отзывы от критиков и игроков.
В октябре 2024 года в сети также появился слух о том, что The Wolf Among Us 2 была отменена, но в тот же день Telltale быстро его опровергли и заявили, что работа над игрой идет полным ходом.
The Wolf Among Us 2 до сих пор должна выйти в 2024 году (хотя уже давно 2025 даже в США) на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One. Игра разрабатывается на печально известном Unreal Engine 5.
Обидно. Наравне с ходячими, Волк это лучшее, что делали ТеллТейл.
Ну, мне кажется, что эта игра - даже лучше ходячих. К третьей части они чёт начали в такую скуку скатываться, что я дальше момента со свалкой (или аэродромом, не помню уже) не прошёл. При том, что первая держала в напряжении ВСЁ ВРЕМЯ, а вторая - к концу как пушка бахнула
Да я в общем-то согласен, читал пару десятков комиксов - хорошее дерьмо, но по ходячим один только финальный эпизод чего стоит... Потому и считаю их равными - сделаны с душой.
Еще был шедевральный Tales from the Borderlands
Печально, так как волк среди нас I. Реально хорошая игра и история. Приятно было в нее играть.
Я как-то долго нос воротил от первой части - все казалось, что стиль картинки странный (видел только скрины), да и вообще... А потом (теперь уже в прошлом, 24-м году) попалась мне она вновь в ЕГС на распродаже за какие-то прям совсем копейки - и я купил, почти "на сдачу". Но, как только начал играть, понял, что я очень ошибался на счет этой игры - это, в своем роде, оказался шедевр! Игра в плане сюжета просто обалденная. Конечно, недостатки есть и в ней, но в целом я прям остался ОЧЕНЬ ей доволен. Надеюсь, что все же доделают вторую часть. Но мне жаль тех, кто проходил первую часть на релизе, т.к. им пришлось лет 10 до сего момента прождать - я-то прошел только недавно совсем, и потому так долго не страдал в ожидании. После первой части залпом прошел и Walking Dead (Definitive), и до этого прошел Batman'a от Telltale - все очень понравилось. В ЕГС, кстати, вторая часть висит в разделе "скоро" :
https://store.epicgames.com/ru/p/the-wolf-among-us-2
Фанаты Силксонг передают прЮвет....пусть Fables читают (158 шт)
И в то, что он будет хорошим.
Мне начинает казаться что игра бонально не выйдет.
На сайте Telltale все на месте
Глупо отказываться от франшизы которая была тепло принята на какую-то ноунейм супергеройку
Если волк не выйдет....... я потеряю веру в человечество
не нужен давно уже 😀 могут не делать даже😂
Ничего страшного не случится, если игра никогда не выйдет. Первая часть всё равно слабенький середняк. Вряд ли вторая лучше получилась бы. Не вижу причин по такому проходняку лить крокодильи слёзы. Точка.