Фанаты The Wolf Among Us все меньше верят в выход сиквела

Каких-либо значимых новостей о сиквеле The Wolf Among Us - The Wolf Among Us 2 - не было уже практически 3 года.

Фанаты сказочной вселенной по комиксам DC все меньше верят в то, что продолжение о похождениях волка-детектива когда-либо увидит свет, ибо действительно весомых новостей об игре не было с начала февраля 2022 года, когда разработчики из Telltale Games и AdHoc Studio совместно с журналистом Джеффом Кили показали полноценный трейлер The Wolf Among Us 2 на движке игры, а также рассказали некоторые подробности о ней и ее создании. С тех пор Telltale лишь делилась с фанатами, и то крайне редко, скриншотами из нее, крайние из которых были показаны в летом 2024 года.

Масла в огонь так же подливает то, что студия AdHoc, в которую входят разработчики оригинальной The Wolf Among Us, по всей видимости, больше не работает над сиквелом, ибо, как заметили особо глазастые фанаты, студия убрала все упоминания о The Wolf Among Us 2 из своих страниц в социальных сетях. Сейчас AdHoc работает над собственной point-and-click игрой о супергероях под названием Dispatch, которую они анонсировали на прошедшей The Game Awards 2024. Кто же сейчас помогает Telltale в создании The Wolf Among Us 2 (если таковые "помощники" вообще имеются) - неизвестно. Но некоторые предполагают, что это может быть студия Deck Nine - разработчики игр по Life is Strange. Ранее Telltale и Deck Nine выпустили совместную игру по сериалу "Экспансия" - The Expanse - получившей средние отзывы от критиков и игроков.

В октябре 2024 года в сети также появился слух о том, что The Wolf Among Us 2 была отменена, но в тот же день Telltale быстро его опровергли и заявили, что работа над игрой идет полным ходом.

The Wolf Among Us 2 до сих пор должна выйти в 2024 году (хотя уже давно 2025 даже в США) на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One. Игра разрабатывается на печально известном Unreal Engine 5.