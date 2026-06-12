На прохождение The Wolf Among Us 2 уйдёт до 12 часов - все эпизоды выйдут сразу

The Wolf Among Us 2 представит свою полную историю сразу. Первые превью игры подтвердили, что приключение длится от 8 до 12 часов, и, несмотря на сохранение эпизодического формата, весь контент будет доступен с момента запуска, без ожидания между главами. Подтверждённый релиз — 2027 год.

Информация поступила от IGN, опубликовавшего первые впечатления от игры. Возвращение Бигби Вольфа сопровождается напряжённым полицейским сюжетом: главный герой охотится за серийным убийцей. Новым членом команды стала Фэй, детектив, которая ещё не знает о существовании магии, — деталь, открывающая пространство для интересных взаимодействий на протяжении всего сюжета.

Одним из наиболее значительных технических изменений является переход на Unreal Engine 5, но Telltale Games позаботилась о том, чтобы комиксовая эстетика, определившая первую игру, осталась неизменной. В предварительных обзорах кат-сцены и анимация описываются как более плавные и отполированные по сравнению с оригинальной игрой, а также появляется немного больше свободы в исследовании локаций.

Разработка The Wolf Among Us 2 пережила бурный период в последние годы, но проекту удалось стабилизироваться и достичь этой стадии предварительного обзора с в основном положительными отзывами.

The Wolf Among Us 2 выйдет в 2027 году на ПК, PS5, Switch, Switch 2 и Xbox Series.