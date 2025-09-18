Одна из студий разработки The Wolf Among Us 2 не знает, что происходит с игрой

Хотя Telltale Games уже рассказывала о том, что продолжение приключенческой игры The Wolf Among Us всё ещё находится в разработке и не отменено, одна из студий, работающих над игрой для Telltale, AdHoc Studio, на данный момент не знает, на каком этапе находится проект. В интервью Eurogamer соучредитель AdHoc Studio Ник Херман рассказал о том, как студия работала над The Wolf Among Us 2 в течение нескольких лет.
Херман сказал, что студия работала над сценарием сиквела, утверждая, что он будет лучше оригинала. Однако при работе над роликами и анимацией игры начали возникать проблемы, и проект застопорился, поскольку Telltale требовалось больше времени. Это заставило студию начать работать над другими проектами, включая Dispatch.
Мы написали второй сезон. Мы считаем, что он лучше первого, а мы как раз работали над первым сезоном. И да, мы им очень гордимся. Мы проводили тесты. Мы работали над роликами, анимацией и всем остальным. А потом им, по сути, потребовалось больше времени. Они, не мы руководили проектом. Мы работали с Telltale в партнёрстве. И мы не могли просто ждать, поэтому нам пришлось перейти к Dispatch, чтобы студия продолжала работу, а им нужно было идти своим путём.
Мы с нетерпением ждём, что они с ней сделают. Не знаю, какая часть нашей версии сценария войдёт в то, что они в итоге получат. Но если бы однажды мы смогли воплотить в жизнь то, что написали и режиссировали, мы думаем, людям бы это понравилось.
Сообщается, что The Wolf Among Us 2 разрабатывается уже довольно давно: сначала в рамках AdHoc Studio, работавшей совместно с Telltale, а затем была передана непосредственно издателю для внутренней разработки. Однако компания до сих пор не раскрыла никакой дополнительной информации о проекте с момента подтверждения в октябре 2024 года, что игра не отменена.
Ну почему именно эта игра попала в производственный ад, плакать хочется.
Учитывая то, как в нынешнее время делают игры, будет хорошо, если вообще выйдет. Хотя, честно, начинаю уже сильно сомневаться в выходе, и тем более качестве проекта.
Походу Press F недождëмся.
да как то уже и пофиг..
Видимо все силы брошены сейчас на Dispatch и от успеха этой игры будет зависеть уже волк 😞
Эти игры разрабатывают разные студии.
Почитай новость внимательнее, на Dispatch переключились, чтобы не простаивать, пока Telltale телятся.
Все же надеюсь, что выйдет, очень жду. Не хочется, чтобы первая часть не получила достойного продолжения.
Очень плохо, что оригинальных создателей, по сути, отстранили от разработки. Мало того, что неизвестно, когда это теперь выйдет, так еще неизвестно, что оно собой будет представлять.