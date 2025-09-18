Одна из студий разработки The Wolf Among Us 2 не знает, что с происходит с игрой

Хотя Telltale Games уже рассказывала о том, что продолжение приключенческой игры The Wolf Among Us всё ещё находится в разработке и не отменено, одна из студий, работающих над игрой для Telltale, AdHoc Studio, на данный момент не знает, на каком этапе находится проект. В интервью Eurogamer соучредитель AdHoc Studio Ник Херман рассказал о том, как студия работала над The ​​Wolf Among Us 2 в течение нескольких лет.

Херман сказал, что студия работала над сценарием сиквела, утверждая, что он будет лучше оригинала. Однако при работе над роликами и анимацией игры начали возникать проблемы, и проект застопорился, поскольку Telltale требовалось больше времени. Это заставило студию начать работать над другими проектами, включая Dispatch.

Мы написали второй сезон. Мы считаем, что он лучше первого, а мы как раз работали над первым сезоном. И да, мы им очень гордимся. Мы проводили тесты. Мы работали над роликами, анимацией и всем остальным. А потом им, по сути, потребовалось больше времени. Они, не мы руководили проектом. Мы работали с Telltale в партнёрстве. И мы не могли просто ждать, поэтому нам пришлось перейти к Dispatch, чтобы студия продолжала работу, а им нужно было идти своим путём.



Мы с нетерпением ждём, что они с ней сделают. Не знаю, какая часть нашей версии сценария войдёт в то, что они в итоге получат. Но если бы однажды мы смогли воплотить в жизнь то, что написали и режиссировали, мы думаем, людям бы это понравилось.

Сообщается, что The Wolf Among Us 2 разрабатывается уже довольно давно: сначала в рамках AdHoc Studio, работавшей совместно с Telltale, а затем была передана непосредственно издателю для внутренней разработки. Однако компания до сих пор не раскрыла никакой дополнительной информации о проекте с момента подтверждения в октябре 2024 года, что игра не отменена.