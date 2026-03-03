По слухам The Wolf Among Us 2 выйдет в 2027 году после повторного перезапуска разработки

Продолжение культовой адвенчуры от Telltale Games снова оказалось в центре обсуждений. По данным испаноязычного издания PressOver, The Wolf Among Us 2 может выйти в 2027 году — при этом разработку якобы перезапускали как минимум во второй раз.

Сиквел был анонсирован ещё в 2017 году, однако уже в 2018-м работа над проектом остановилась из-за закрытия студии. После возрождения Telltale в 2019 году игру решили не просто продолжить, а фактически начать заново. Позже релиз планировался на 2023 год, но сроки сдвинулись из-за перехода на Unreal Engine 5. С тех пор новости о проекте появлялись крайне редко.

Теперь источники PressOver утверждают, что разработка снова была перезапущена и ведётся в формате совместного производства с неназванной студией из Аргентины. Кроме того, до выхода второй части может появиться обновлённая версия оригинальной The Wolf Among Us — ремастер или «расширенное издание».

Интересно, что ранее бывшие сотрудники Telltale из AdHoc Studio рассказывали, что работали над сценарием второго сезона совместно с Telltale. По словам сооснователя студии Ника Хермана, команда написала продолжение, которое считала даже сильнее первого сезона. Однако позже AdHoc сосредоточилась на собственных проектах, включая игру Dispatch, а дальнейшая судьба их сценария для The Wolf Among Us 2 остаётся неизвестной.

Если слухи верны, официальную информацию о сроках релиза могут раскрыть до конца 2026 года. Впрочем, учитывая сложную историю проекта и длительное «молчание» разработчиков, к новым данным стоит относиться осторожно.