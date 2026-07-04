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The Wolf Among Us 2: A Telltale Series 2027 г.
Адвенчура
8.2 210 оценок

Представлен русский трейлер The Wolf Among Us 2 в озвучке от Mechanics VoiceOver

MechanicsVoiceOver MechanicsVoiceOver

Ни для кого не секрет, что анонс The Wolf Among Us 2 являлся долгожданной новостью для всех фанатов первой части! Разработчики порадовали и заинтриговали игроков выпуском трейлера, представив новые детали сюжета и неизвестных ранее героев. Mechanics VoiceOver решила не оставаться в стороне и анонсировала, что будет счастлива продолжить нуарное и загадочное приключение шерифа Бигби, скрасив его русской озвучкой.

Как только выйдет игра, наш программист незамедлительно запустит свои умелые руки в её тело, чтобы мы смогли изучить объемы работ.

Русская версия трейлера тоже в наличии:

Трейлеры 4
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