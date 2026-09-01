Разработчики из Telltale на Gamescom раскрыли свежие подробности The Wolf Among Us 2: камера, напарница и эпизоды

В рамках выставки Gamescom представители студии Telltale Games дали развернутое интервью изданию Destructoid, в котором подробно рассказали об изменениях в игровом процессе, структуре сюжета и технологической эволюции долгожданного детективного приключения The Wolf Among Us 2.

История сиквела развернется спустя примерно шесть месяцев после финала первой части. Несмотря на статус прямого продолжения, проект создается с расчетом на то, чтобы новички могли комфортно погрузиться в историю без обязательного прохождения первой части. При этом к своим ролям вернулся весь оригинальный актерский состав озвучки.

Главные нововведения и детали, раскрытые авторами:

Главным технологическим изменением стал отказ от фиксированных и изометрических ракурсов. В сиквеле реализована полноценная камера из-за плеча с прямым управлением персонажем. Это позволило разработчикам сделать исследование мест преступлений более интерактивным, отказаться от лишних кинематографических склеек и усилить погружение в роль детектива.

В показанной демоверсии Бигби расследует дело вместе с детективом Фэй. Она является обычной свидетельницей-человеком, не подозревающей о существовании магии и сказочных персонажей в Нью-Йорке. Игроки смогут сами решить, раскрывать ли ей правду о тайном сообществе Сказкограда. При этом создатели подтвердили, что Белоснежка также вернется и сохранит свою важную сюжетную роль.

Знакомый по первой части кодекс превратится в полноценный интерактивный блокнот расследования. Записи в нем будут динамически меняться в зависимости от принятых решений, найденных улик и действий игрока, помогая глубже вникать в детали преступления. Также в геймплей добавлены необязательные головоломки, не замедляющие общее прохождение для тех, кто предпочитает фокусироваться на сюжете.

Авторы сместили фокус с прямолинейной схемы «выбор X — последствие Y» в сторону общей реактивности мира. Окружение и второстепенные персонажи будут реагировать на поведение Волка в мелочах и диалогах. Вопрос о том, раскроют ли авторы тайну неоднозначного финала первой части, разработчики с улыбкой ответили культовой фразой Telltale: «Молчание — это тоже ответ».

Самое интересное это то, что The Wolf Among Us 2 изменит формат релиза. Как сообщается, игра сохранит привычную эпизодическую структуру повествования, однако, в отличие от первой части, все эпизоды The Wolf Among Us 2 станут доступны игрокам сразу в день релиза.