Слух: The Wolf Among Us 2 может быть отменена из-за проблем с производством игры

Продолжение популярной детективной адвенчуры The Wolf Among Us, которого так ждали многие фанаты, может не состояться. Студия Telltale Games уже несколько лет работает над сиквелом, однако проект столкнулся с множеством задержек, а команда разработчиков ранее подверглась сокращениям. Несмотря на заверения руководства о скором выходе The Wolf Among Us 2, на самом деле игра может быть близка к отмене.
Отмена The Wolf Among Us 2 обсуждается из-за серьёзных проблем в производственном процессе и внутреннего кризиса в Telltale Games. Об этом сообщил инсайдер под ником Fabulous_Abrocoma_41 на форуме Reddit. По его словам, информацию он получил от одного из разработчиков студии. Источник рассказал о творческих разногласиях в команде и технических трудностях. Самой серьёзной проблемой для разработчиков стал вопрос дальнейшего финансирования игры.
Как отмечает автор утечки, дискуссии о судьбе The Wolf Among Us 2 всё ещё продолжаются. На данный момент игра официально не отменена, но ситуация подошла к критической точке. Часть команды убеждена, что у них нет другого выбора, кроме как отложить разработку на неопределённый срок. Внутри Telltale Games предпринимаются усилия, чтобы держать эту информацию в секрете до окончательного решения.
Отлично просто блин, зато игр с повесткой делают без проблем
Да ну нет, ну нет, нет, нет. Столько времени ожиданий...... Надеюсь фейк голимый
А ведь это может быть правдой. Релизить хотят в этом году, осталось всего 2 месяца, а точной даты всё ещё нет, пачка скриншотов да тизер.
Более 6 лет назад...
Несуществующая компания работает над сиквелом? // Станислав Рубитской
Почему несуществующая? Они обанкротились, а потом поправились // Александр Ковалёв
Baldurs Gate 3 меньше разрабатывали, а тут интерактивное кинцо. Сомневаюсь что над игрой вообще "работали", за всё время было только пару скринов. Не говоря уже о дате релиза.
там как бы студия развалиться успела и заново собраться. Ещё бы с Larian сравнивать, при их размере и бюджетах
Как бы да, но это не меняет того факта, что об игре нет никакой информации. Хотя по всей инфе разработка "активно велась" с 2020.
С таким финалом, как в 1 части, вобще не надо было разрабатывать 2. И разогнать всех "специалистов" // Александр Ковалёв