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The Wolf Among Us 2: A Telltale Series TBA
Адвенчура
8.4 189 оценок

Слух: The Wolf Among Us 2 может быть отменена из-за проблем с производством игры

Gutsz
Новости

Продолжение популярной детективной адвенчуры The Wolf Among Us, которого так ждали многие фанаты, может не состояться. Студия Telltale Games уже несколько лет работает над сиквелом, однако проект столкнулся с множеством задержек, а команда разработчиков ранее подверглась сокращениям. Несмотря на заверения руководства о скором выходе The Wolf Among Us 2, на самом деле игра может быть близка к отмене.

Отмена The Wolf Among Us 2 обсуждается из-за серьёзных проблем в производственном процессе и внутреннего кризиса в Telltale Games. Об этом сообщил инсайдер под ником Fabulous_Abrocoma_41 на форуме Reddit. По его словам, информацию он получил от одного из разработчиков студии. Источник рассказал о творческих разногласиях в команде и технических трудностях. Самой серьёзной проблемой для разработчиков стал вопрос дальнейшего финансирования игры.

Как отмечает автор утечки, дискуссии о судьбе The Wolf Among Us 2 всё ещё продолжаются. На данный момент игра официально не отменена, но ситуация подошла к критической точке. Часть команды убеждена, что у них нет другого выбора, кроме как отложить разработку на неопределённый срок. Внутри Telltale Games предпринимаются усилия, чтобы держать эту информацию в секрете до окончательного решения.

2
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
CRAZY rock GAME

Отлично просто блин, зато игр с повесткой делают без проблем

4
RASTA PAHAN

Да ну нет, ну нет, нет, нет. Столько времени ожиданий...... Надеюсь фейк голимый

0
vanтт

А ведь это может быть правдой. Релизить хотят в этом году, осталось всего 2 месяца, а точной даты всё ещё нет, пачка скриншотов да тизер.

0
ZAUSA
На официальном форуме Caroline Liddick, сотрудница PR-отдела  Telltale Games опровергла информацию об отмене 2 сезона  The wolf among us: "Не знаю, почему они сказали такое. Увольнения как было сказано ранее никак не скажутся на планах выпуска анонсированных проектов, в том числе и второго сезона The wolf among us". Вам абсолютно не о чем беспокоится.

Более 6 лет назад...

-2
Пользователь ВКонтакте

Несуществующая компания работает над сиквелом? // Станислав Рубитской

-3
Пользователь ВКонтакте

Почему несуществующая? Они обанкротились, а потом поправились // Александр Ковалёв

0
VaZZers
Студия Telltale Games уже несколько лет работает над сиквелом

Baldurs Gate 3 меньше разрабатывали, а тут интерактивное кинцо. Сомневаюсь что над игрой вообще "работали", за всё время было только пару скринов. Не говоря уже о дате релиза.

-3
BluntZebulon

там как бы студия развалиться успела и заново собраться. Ещё бы с Larian сравнивать, при их размере и бюджетах

-3
VaZZers BluntZebulon

Как бы да, но это не меняет того факта, что об игре нет никакой информации. Хотя по всей инфе разработка "активно велась" с 2020.

0
Пользователь ВКонтакте

С таким финалом, как в 1 части, вобще не надо было разрабатывать 2. И разогнать всех "специалистов" // Александр Ковалёв

-5