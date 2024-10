Слух: The Wolf Among Us 2 может быть отменена из-за проблем с производством игры

Продолжение популярной детективной адвенчуры The Wolf Among Us, которого так ждали многие фанаты, может не состояться. Студия Telltale Games уже несколько лет работает над сиквелом, однако проект столкнулся с множеством задержек, а команда разработчиков ранее подверглась сокращениям. Несмотря на заверения руководства о скором выходе The Wolf Among Us 2, на самом деле игра может быть близка к отмене.

Отмена The Wolf Among Us 2 обсуждается из-за серьёзных проблем в производственном процессе и внутреннего кризиса в Telltale Games. Об этом сообщил инсайдер под ником Fabulous_Abrocoma_41 на форуме Reddit. По его словам, информацию он получил от одного из разработчиков студии. Источник рассказал о творческих разногласиях в команде и технических трудностях. Самой серьёзной проблемой для разработчиков стал вопрос дальнейшего финансирования игры.

Как отмечает автор утечки, дискуссии о судьбе The Wolf Among Us 2 всё ещё продолжаются. На данный момент игра официально не отменена, но ситуация подошла к критической точке. Часть команды убеждена, что у них нет другого выбора, кроме как отложить разработку на неопределённый срок. Внутри Telltale Games предпринимаются усилия, чтобы держать эту информацию в секрете до окончательного решения.