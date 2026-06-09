Создатели The Wolf Among Us 2 могут выпустить все эпизоды разом - такая возможность рассматривается

На летней презентации Summer Game Fest 2026, состоявшейся 6 июня, показали игру The Wolf Among Us 2. Глава Telltale Games Джейми Оттили и руководитель PM Studio Майкл Юм обсудили возможный формат выпуска сиквела.

По словам Оттили, в случае с сиквелом, студия рассматривает выпуск всех эпизодов одновременно:

Мы, вероятно, могли бы подойти к этому так же, как к современной модели стриминга, когда все эпизоды выпускаются одновременно.

При этом он признаёт, что Telltale все-таки предпочитает эпизодическую модель. Юм добавил, что у команды пока нет окончательного решения, но их главная цель - удовлетворить запросы аудитории:

Мы живём в эпоху Netflix. Люди не могут ждать. Вероятно, стоит дать им то, что они хотят, сразу. Сейчас в этом есть смысл. Если у нас останется мало времени, мы можем изменить планы. Нет однозначного ответа, но мы попробуем предложить что-то, что удовлетворит всех сразу.

Оригинальная игра вышла в 2014 году и состояла из пяти эпизодов, которые выходили с перерывом от 1 до 3 месяцев. Релиз The Wolf Among Us 2 для PC, PS5 и Xbox Series X/S запланирован на 2027 год.