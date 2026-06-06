Стали известны подробности сюжета The Wolf Among Us 2

Как было подтверждено во время презентации Summer Game Fest 2026, The Wolf Among Us 2 теперь планируется к выпуску в 2027 году для ПК в Steam и Epic Games Store, PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch, Switch 2, Xbox One и Xbox Series X/S.

Прошло почти десять лет с тех пор, как Telltale Games сообщила планы по разработке продолжения The Wolf Among Us, адаптации нуарной фэнтезийной серии, основанной на мрачном сказочном комиксе Fables. Проект пережил закрытие Telltale, возрождение бренда, полную перезагрузку, различные задержки, последующие увольнения и ныне расторгнутое партнёрство с AdHoc Studio, создателями Dispatch, которые работали над игрой несколько лет.

The Wolf Among Us 2 возвращает игроков в Фейблтаун в мрачном неоново-нуарном триллере, который смело расширяет события оригинальной игры. Игрокам вновь предстоит взять на себя роль Bigby Wolf — шерифа Фейблтауна, оказавшегося в центре смертельного заговора, угрожающего хрупкому миру изгнанных сказочных существ. Преданный, подставленный и изгнанный, Бигби вынужден действовать из тени, чтобы спасти город, погруженный в коррупцию, месть и страх.

На фоне нарастающего влияния Банды Оз и древних сил, манипулирующих событиями из-за кулис, союзники становятся обузой, а внутренний монстр Бигби — одновременно угрозой и возможным спасением.

Игроков ждут расследования преступлений, допросы подозреваемых, исследование расколотого Фейблтауна и напряжённые кинематографичные сражения. Как и в первой части, решения будут напрямую влиять на судьбу города и определят, станет ли наследие Бигби историей искупления или окончательного падения.