Telltale Games исполнилось 20 лет, и студия порадовала фанатов новыми кадрами из The Wolf Among Us 2

12 июля Telltale Games отпраздновала своё 20-летие, порадовав поклонников неожиданным подарком. Студия поделилась парой новых скриншотов из долгожданного продолжения The Wolf Among Us.
На представленных изображениях красуется Бигби Волк — главный герой детективной адвенчуры и по совместительству страж порядка необычного района Фейблтаун. Этот уголок Нью-Йорка населяют персонажи классических сказок, вынужденные скрываться среди обычных людей.
К сожалению, Telltale Games хранит молчание относительно даты выхода сиквела. Изначально студия планировала выпустить игру в 2023 году, но эти планы не сбылись. Теперь релиз отложен на неопределённый срок, заставляя фанатов томиться в ожидании.
Несмотря на это, публикация новых скриншотов в день юбилея студии служит обнадёживающим знаком. Она не только напоминает о существовании проекта, но и намекает на то, что разработка продолжается, а Telltale Games не забывает о своих поклонниках.
Верю, жду.
У меня лишь один вопрос The Wolf Among Us 2 будет снова по эпизодно выходить или сразу все выйдет.
Где-то попадалась информация (хоть и предварительная), что вторая часть, хотя и будет делиться на эпизоды структурно, планируется к выходу единовременно. Но совершенно не помню, где я это прочитал - надеюсь, что мне это не приснилось)
Только месяц назад прошел этот шедевр (первую часть, в смысле) - до того как-то отпугивал визуальный стиль на скриншотах. И тут мне в ЕГС она попапалсь по скидке за какие-то копейки прям, и я решился-таки в это поиграть... Это реально шедевр в своем роде! Сразу после прохождения засел за The Walking Dead (Definitive Edition) и прошел сплошняком. Не ожидал, что мне так понравится. Но рад, что прошел только сейчас - иначе мне бы столько лет пришлось ждать продолжения)))
У них еще есть шедевральный Tales from the Borderlands. Очень рекомендую ознакомиться.
Ох, эти шикарные интро в каждом эпизоде...
О да, интро там действительно классные.
С такой цензурой, повесткой и обильное кол-во игр для малолеток, чет не верится что игра выйдет ,хотя бы наравне с первой частью
Ммм... Очередной долгострой, который мы так же, как и вторых вампиров - лет через 150...