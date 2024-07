Telltale Games исполнилось 20 лет, и студия порадовала фанатов новыми кадрами из The Wolf Among Us 2

The Wolf Among Us: Season 2

Продолжения истории о мрачном и безжалостном мире, где сказочные персонажи живут среди обычных людей. Во втором сезоне The Wolf Among Us вам вновь предстоит взять на себя роль Бигби, «большого и страшного Серого волка», который является шерифом Фейблтауна — тайного сообщества сказочных существ, скрывающихся в самом сердце Нью-Йорка.

События The Wolf Among Us 2 разворачиваются спустя полгода после финала первого сезона. Нью-Йорк охвачен ледяными объятиями зимы, и в этом холодном и неприветливом городе Бигби предстоит распутать очередное запутанное и опасное дело. Но на этот раз расследование грозит перерасти в нечто большее, чем просто конфликт внутри Фейблтауна. Тонкая грань, отделяющая сказочный мир от реальности, начинает размываться, и скоро тайное сообщество сказочных персонажей может оказаться в центре внимания нью-йоркской полиции. Бигби придётся использовать все свои навыки, хитрость и силу, чтобы разобраться в этом деле, защитить жителей Фейблтауна и сохранить хрупкий баланс между двумя мирами.