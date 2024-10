Telltale Games опровергла слухи об отмене The Wolf Among Us 2 - разработка игры продолжается

Сегодня появилась информация о том, что разработка The Wolf Among Us 2 от Telltale Games может быть отменена из-за проблем с производством и сокращениями внутри студии.

Представитель студии Telltale Games обратился к изданию Eurogamer и опроверг данный слух, заявив, что разработка игры продолжается:

Как правило, мы не комментируем необоснованные слухи на Reddit. Но разработка The Wolf Among Us 2 продолжается, и мы будем рады поделиться большей информацией об игре с поклонниками Telltale и нашим сообществом когда придет время.

The Wolf Among Us 2 запланирована для PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.