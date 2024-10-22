Telltale Games опровергла слухи об отмене The Wolf Among Us 2 - разработка игры продолжается

Сегодня появилась информация о том, что разработка The Wolf Among Us 2 от Telltale Games может быть отменена из-за проблем с производством и сокращениями внутри студии.
Представитель студии Telltale Games обратился к изданию Eurogamer и опроверг данный слух, заявив, что разработка игры продолжается:
Как правило, мы не комментируем необоснованные слухи на Reddit. Но разработка The Wolf Among Us 2 продолжается, и мы будем рады поделиться большей информацией об игре с поклонниками Telltale и нашим сообществом когда придет время.
The Wolf Among Us 2 запланирована для PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.
Ну и отлично, а то в последнее время слишком много образовалось всяких ютуберских и редитовских "инсайдеров"
Звучит как "еще через пару лет". Радует, что опровергли слух об отмене, но настораживает, что нет даже намека на какие-то новости по игре в обозримом будущем, иначе этот представитель анонсировал бы их.