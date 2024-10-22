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The Wolf Among Us 2: A Telltale Series TBA
Адвенчура
8.4 189 оценок

Telltale Games опровергла слухи об отмене The Wolf Among Us 2 - разработка игры продолжается

AceTheKing
Новости

Сегодня появилась информация о том, что разработка The Wolf Among Us 2 от Telltale Games может быть отменена из-за проблем с производством и сокращениями внутри студии.

Слух: The Wolf Among Us 2 может быть отменена из-за проблем с производством игры

Представитель студии Telltale Games обратился к изданию Eurogamer и опроверг данный слух, заявив, что разработка игры продолжается:

Как правило, мы не комментируем необоснованные слухи на Reddit. Но разработка The Wolf Among Us 2 продолжается, и мы будем рады поделиться большей информацией об игре с поклонниками Telltale и нашим сообществом когда придет время.

The Wolf Among Us 2 запланирована для PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X. Дата выхода игры на данный момент неизвестна.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
RedVakzal

Ну и отлично, а то в последнее время слишком много образовалось всяких ютуберских и редитовских "инсайдеров"

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ГАЗ-М20
когда придет время.

Звучит как "еще через пару лет". Радует, что опровергли слух об отмене, но настораживает, что нет даже намека на какие-то новости по игре в обозримом будущем, иначе этот представитель анонсировал бы их.

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