Telltale Games, похоже, готовится к началу маркетинговой кампании The Wolf Among Us 2

С момента выхода первой части в 2013 году фанаты с нетерпением ждали возвращения серии с новой частью. The Wolf Among Us 2: A Telltale Series была анонсирована на San Diego Comic-Con 2017, но годы прошли без каких-либо реальных обновлений, особенно после закрытия Telltale, что заставило многих потерять надежду на продолжение истории Bigby Wolf.

Недавно, после возвращения Telltale Games, было подтверждено, что проект все еще находится в разработке, и пока мы ждем начала маркетинговой кампании игры, новый слух говорит о том, что подготовка уже идет полным ходом.

Автором слухов стал аккаунт eXtas1s, надежный источник отраслевых новостей, сообщивший, что Telltale уже сотрудничает с некоторыми известными лицами и СМИ для продвижения игры. Согласно утечке, маркетинговая кампания начнется не позднее октября, что станет приятной новостью для фанатов, которым не терпится увидеть новую главу.

Релиз The Wolf Among Us 2 ожидается на PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One и PC.