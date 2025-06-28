Telltale Games в очередной раз подтвердили, что The Wolf Among Us 2 все еще находится в разработке

И это несмотря на долгой затишье разработчиков и слухи о возможной отмене сиквела.
Как вновь добавила студия разработчиков, она поделятся новыми подробностями игры, когда будет готова. Напомним, что в прошлом году, дабы несколько успокоить фанатов компания даже выложила несколько новых скриншотов игры.
Когда она выйдет — вопрос хороший. Изначально релиз был запланирован на 2023 год, но позже игра была перенесена на 2024-й, а после и вовсе пропала с радаров.
Релиз ожидается на PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One и PC.
Аккаунт Telltale в некой запрещенной сети написал на вопрос фаната, что игра в разработке, и новости сообщат, когда смогут. Больше похоже на шаблонную фразу от сммщика, чем на какое-то серьезное заявление. У студии очевидные проблемы, и судьба игры непонятная.
Это п полный что там можно делать уже 2года после даты выхода изначальной видимо недождëмся
Я рад но не рад, что давно ничего не показывали(((