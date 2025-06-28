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The Wolf Among Us 2: A Telltale Series TBA
Адвенчура
8.4 194 оценки

Telltale Games в очередной раз подтвердили, что The Wolf Among Us 2 все еще находится в разработке

Solstice Solstice

И это несмотря на долгой затишье разработчиков и слухи о возможной отмене сиквела.

Как вновь добавила студия разработчиков, она поделятся новыми подробностями игры, когда будет готова. Напомним, что в прошлом году, дабы несколько успокоить фанатов компания даже выложила несколько новых скриншотов игры.

Когда она выйдет — вопрос хороший. Изначально релиз был запланирован на 2023 год, но позже игра была перенесена на 2024-й, а после и вовсе пропала с радаров.

Релиз ожидается на PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One и PC.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ГАЗ-М20

Аккаунт Telltale в некой запрещенной сети написал на вопрос фаната, что игра в разработке, и новости сообщат, когда смогут. Больше похоже на шаблонную фразу от сммщика, чем на какое-то серьезное заявление. У студии очевидные проблемы, и судьба игры непонятная.

6
Punisher1

Это п полный что там можно делать уже 2года после даты выхода изначальной видимо недождëмся

4
Whiplasher95
Релиз The Wolf Among Us: Season 2 отложен до 2019 года
2
6363

Я рад но не рад, что давно ничего не показывали(((

2