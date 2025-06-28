Telltale Games в очередной раз подтвердили, что The Wolf Among Us 2 все еще находится в разработке

И это несмотря на долгой затишье разработчиков и слухи о возможной отмене сиквела.

Как вновь добавила студия разработчиков, она поделятся новыми подробностями игры, когда будет готова. Напомним, что в прошлом году, дабы несколько успокоить фанатов компания даже выложила несколько новых скриншотов игры.

Когда она выйдет — вопрос хороший. Изначально релиз был запланирован на 2023 год, но позже игра была перенесена на 2024-й, а после и вовсе пропала с радаров.

Релиз ожидается на PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One и PC.