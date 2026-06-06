Telltale оживляет The Wolf Among Us: сиквел выйдет в 2027, а ремастер первой части уже в этом

На Summer Game Fest 2026 Telltale Games наконец прояснила судьбу The Wolf Among Us 2 — одного из самых затянувшихся проектов студии. После многолетнего молчания и переноса с первоначального окна 2023 года игра всё-таки получила более конкретный ориентир: релиз запланирован на 2027 год.
Показанный трейлер не раскрыл геймплейных деталей, но стал важнее как сигнал жизни проекта. В индустрии, где долгострои часто тихо исчезают, это уже само по себе воспринимается как осторожный оптимизм — пусть и без гарантий скорого выхода.
Параллельно объявлен ремастер оригинальной The Wolf Among Us, который выйдет в конце 2026 года. И это выглядит как логичный шаг: студия словно заново «подогревает» интерес к франшизе перед сиквелом. Особенно на фоне многолетней паузы это воспринимается как попытка вернуть доверие аудитории перед большим возвращением.
Мне нравится визуал от Telltale. Но ноль прогресса за десять лет - это прискорбно
Не верится мне, что сиквел сможет повторить успех оригинала, слишком много времени прошло. Механики и подход Теллтейл устарели, прошлогодний Дизпатч задал новую планку качества.
Анимации деревянные, ужас. Даже в оригинальной игре движения персонажей смотрелись поживее, да и в старом трейлере второй части тоже всё было норм. Что они сделали за эти годы, что модели двигаются теперь как куклы?