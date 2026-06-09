Telltale рассказали о проблемах при разработке The Wolf Among Us 2

Джейми Оттили, генеральный директор Telltale Games, обсудил проблемы разработки The Wolf Among Us 2: игры, анонсированной студией ещё в 2017 году, но столкнувшейся с рядом трудностей, которые значительно затянули сроки реализации проекта.

Оттили рассказал о совместном использовании технологий Telltale Tools и Unreal Engine 4:

На бумаге это казалось фантастической идеей, предлагающей всевозможные преимущества и оптимизации в производстве, но суровая реальность такова, что это не так.



Вероятно, нам потребовалось больше времени, чем ожидалось, чтобы разобраться в этом, потому что мы учились работать во время COVID. Не хватало той спонтанной коммуникации, которая возникает, когда команды находятся в одном здании. Это было болезненное время для нас, особенно в отношении выбранного нами направления.

Именно это подтолкнуло Telltale Games начать с нуля на Unreal Engine 5.

Мы отказались от многолетней работы, которая шла не так, как мы хотели, но мы не пытались торопить события, чтобы уложиться в срок релиза. Мы остановились, всё перезапустили, и на этот раз справились лучше.



Мы признали свои ошибки, изменили подход к контенту и перестроили проект. Это показывает, как сложно придерживаться намеченного пути и оставаться в курсе того, в каком направлении двигаться.

Новая презентация The Wolf Among Us 2 подтверждает, что проект не был отменен и фактически начался заново с большим размахом, хотя Telltale Games на этот раз осторожно избегает объявления официальной даты релиза.

Мы посвятили себя этому пути с 2019 года. Это то, к чему мы стремились, чтобы определить, чем Telltale станет в будущем. Этот проект действительно представляет собой краеугольный камень того, чем мы станем отныне: вершиной нарративного развлечения. Это то, чего мы хотим достичь... и в конечном итоге игроки скажут нам, достигли мы этой цели или нет.