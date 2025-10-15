Limited Run Games анонсировала коллекционное издание Wolfenstein II: The New Colossus для Nintendo Switch

Компания Limited Run Games, известная производством физических изданий цифровых игр, представила коллекционное издание шутера Wolfenstein II: The New Colossus для консоли Nintendo Switch. Оригинальная игра была выпущена на данной платформе в 2018 году.

Предзаказы на новое издание откроются 17 октября 2025 года. Наиболее полный вариант, Collector’s Edition, предложит богатое наполнение для поклонников серии. В его состав войдет копия игры в стилбуке, набор карточек, саундтрек, флеш-накопитель в виде дискеты и реплики обложек музыкальных альбомов.

Главной особенностью коллекционного издания станут две фигурки: главного героя Би Джея Бласковица и одного из его противников, Суперсолдата. Помимо максимального комплекта, для покупки будут доступны стандартное издание и издание в стилбуке.