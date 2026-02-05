MachineGames ещё не закончили с Wolfenstein и хотят "завершить трилогию"

После выхода игры Indiana Jones and the Great Circle в 2024 году шведский разработчик MachineGames подтвердил своё намерение вернуться к научно-фантастическому шутеру о Второй мировой войне Wolfenstein — хотя когда именно это произойдёт, пока не подтверждено.

В интервью GI.Biz 5 февраля директор студии Джерк Густафссон заявил, что команда не забыла о твёрдой цели Уильяма «Би Джей» Бласковича — уничтожении нацистов в альтернативной истории Второй мировой войны.

Наше намерение всегда заключалось в том, чтобы вернуться к Wolfenstein. Мы хотели закончить трилогию. Я не хочу комментировать когда мы это сделаем. Это может произойти сейчас, может произойти позже, но мы ещё не закончили. Вот что я могу сказать.

Густафссон уточнил, что он осознает необходимость «обосновывать коммерческую сторону» проектов MachineGames перед руководством Microsoft. Он также признал, что возраст влияет на количество игр, которые он ещё может выпустить. Однако он сказал, что, поскольку студия специализируется на играх от первого лица, он намерен в будущем больше экспериментировать в этом жанре — насколько позволит время.

Мы долгое время делали очень похожие игры и очень сильно фокусировались на сюжетных играх от первого лица. Мы больше стремимся к инновациям и расширению в этом жанре. Я часто вижу, что мы можем сделать мобильную игру. Для этого требуются другие навыки, которых у нас нет в MachineGames. Возможно, когда-нибудь в будущем, но кто знает?

Комментарии Густафссона перекликаются с тем, что студия говорила о Wolfenstein в прошлом. Хотя две последние игры — The New Order 2014 года и The New Colossus 2017 года — уже давно не получали полноценного продолжения, креативный директор MachineGames Аксель Торвениус в сентябре 2025 года заявил, что разработчик всегда рассматривал франшизу как трилогию и надеется вскоре к ней вернуться. По состоянию на январь 2026 года, многочисленные источники утверждали, что Wolfenstein 3 находится в разработке, а также телесериал с живыми актёрами, который будет производиться студией Prime Video, создающей сериал Fallout.