Разработчики Wolfenstein 2 хотели показать обнажённую сцену с участием Гитлера, но эта идея не понравилась Bethesda

Глава студии Йерк Густафссон рассказал в документальном фильме noclip, что команда MachineGames рассматривала возможность включения в Wolfenstein 2 сцены, показывающие Адольфа Гитлера в откровенном виде, включая полную обнажённость.

Йерк Густафссон обсудил эту идею с Тоддом Воном, тогдашним вице-президентом Bethesda по производству, и спросил, можно ли показать такую ​​сцену. Вон отговорил, сказав: «Я не рекомендую этого делать». По совету Тодда Вона команда решила не включать сцену, понимая, что она может быть слишком откровенной.

Мы очень хотели показать пенис Гитлера во время мочеиспускания, но это было бы слишком. Поэтому мы решили пропустить эту часть.

В то же время режиссёр Йенс Маттис объясняет, что сцена должна была изобразить Гитлера, подчёркивая его слабое здоровье и проблемы с физическими функциями, что даже породило идею показать его пенис.

В Wolfenstein 2 есть сцена, где Гитлер снимает фильм против Би Джей Бласковица, кашляя, блюя, писая и убивая окружающих его актёров.