Bethesda могла отменить PvP-шутер от авторов Wolfenstein - проект не успел выйти за пределы разработки

Bethesda, судя по всему, работала над необъявленным PvP-шутером, который в итоге был отменён. Информацию об этом раскрыл бывший сотрудник компании, попавший под последнюю волну сокращений Xbox.

В его профиле LinkedIn указано, что он участвовал в производстве «неанонсированного PvP FPS», занимаясь планированием и координацией между командами. Однако никаких подробностей о самом проекте пока нет.

При этом фанаты предполагают, что речь может идти о загадочном Project Platinum — игре, которую ранее связывали со студией MachineGames, известной по серии Wolfenstein. В утечках 2023 года проект описывали как соревновательный шутер в духе Rainbow Six Siege или Counter-Strike.

Дополнительные слухи появились после того, как другой сотрудник MachineGames ранее также упоминал отменённый неизвестный проект. Это может указывать на то, что именно этот PvP-шутер находился в разработке несколько лет, прежде чем Bethesda решила отказаться от него.

После массовых сокращений Xbox компания, как сообщается, планирует сосредоточиться на своих главных франшизах — Doom, Quake, Wolfenstein, Fallout и The Elder Scrolls. Возможно, именно поэтому экспериментальные проекты вроде PvP-шутера были закрыты в пользу более проверенных серий.