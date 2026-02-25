ЧАТ ИГРЫ
Wolfenstein 3 TBA
Шутер, От первого лица
6 4 оценки

Би Джей Бласковиц готов вернуться в бой! Раскрыты первые подробности сюжета новой Wolfenstein

Gutsz Gutsz

Разговоры о том, что студия MachineGames, выпустившая недавно Indiana Jones and the Great Circle, возвращается к корням, ведутся уже давно. Глава студии Йерк Густафссон ранее подтверждал желание команды продолжить легендарную серию. Теперь же в сеть утекли первые детали кастинга, которые не только подтверждают активную стадию разработки, но и проливают свет на завязку сюжета долгожданной Wolfenstein 3 (проходящей под кодовым названием «Valkyrie»).

Судя по обнаруженному призыву к прослушиванию, любитель убивать нацистов Уильям «Би Джей» Бласковиц гарантированно возвращается, но на этот раз ему придется примерить на себя роль не только солдата, но и опекуна. Кастинг-директора, уже работавшие над прошлыми частями серии, ищут актрису на роль нового ключевого персонажа по имени София — возможно, это отсылка к Зофии Бласковиц, матери главного героя.

София описывается как девочка-сирота в возрасте от 8 до 11 лет. Согласно логлайну, она сильно травмирована войной и поначалу ведет себя крайне недоверчиво, однако со временем «расцветает под опекой сопротивления и превращается в волевого бойца». Вместе со своей собакой Ральфом она станет постоянной спутницей Би Джея в его путешествиях. Учитывая такой акцент на их взаимодействии, многие фанаты предполагают, что разработчики целятся в создание глубокой эмоциональной связи, подобной динамике Джоэла и Элли из The Last of Us, что выглядит логичным развитием Бласковица после событий второй части.

Согласно графику из документов, сессии по захвату движений должны начаться уже в апреле этого года, а дополнительные съемки растянутся до конца 2026-го и даже захватят 2027 год. Это означает, что проект перешел в фазу полноценного производства, но до официального релиза еще довольно далеко.

Примечательно, что вместе с разработкой третьей игры, по слухам, готовится и телевизионная адаптация франшизы Wolfenstein для сервиса Prime Video. Ожидается, что Bethesda попытается выпустить сериал и игру примерно в одно время.

ZackSnyder

А толку то после новой крови...когда знаешь, что за мусор после себя оставит биджей

16
Eclair_93

Придумают что-нибудь.

1
MelodiousTristram

Ну наконец-то. Очень. Давно жду. Хорошая новость 😁👍

9
agula98

Судя по сюжете делают опять какой-то инклю_зивный кал на уровне Нью коллосуса. Походу те кто делал и отвечал за нормальный Нью ордер в студии не осталось, набрали по картам и теперь некогда великий шутер превращают в клоунаду с травмироваными детьми, беременными женщинами и неграми

9
Nodas
создание глубокой эмоциональной связи, подобной динамике Джоэла и

Накуя ? Вульф это как doom только вместо демонов нацисты, все что нужно это больше месива, я бы лучше на добивания из doom посмотрел, как рвали бы нацистов руками и прочее, чем на эмоциональные сопли

6
WerGC

то что делают хорошо но задумка пока восторга не вызывает

1
AndralStormborn

Бласковиц сам выглядит как расово верный, истинный ариец, зачем ему убивать своих, таких же белых парней?

1
CoolKaz

Ой ну не туда не туда разрабы смотрят, ну какой блеать ребёнок в игре где мы под задорную музыку крошим на.циков в кровавую кашу? Да к слову а ничё что Аня вроде как беременна? Или к тому моменту она уже будет не боеспособна? Почему вообще нельзя сделать продолжение сюжета прямо с того же места где закончилась предыдущая часть? Мне этот приём понравился в нью колосус. Показали бы как би джей с прямо с палубы аусмерцера ебашит берлин а там и десантируется и всё кругом востание война и т.д.

P.S. Мне насрать на янг блад для меня как и для многих это не канон, а тупой фантик по мотивам

ДЭйн

Лучше бы не выдумыыали всякую х.. и сделали ремейк возвращения в замок.

WufS

Ого... Не ужели снова окунуться в этот мир получиться. Помню начинала проходить на 2 части перезапуска. Понравилось и пришлось проходить прошлую. Youngblood не помню. Не понравилась и просто пробежала для галочки. Вроде она даже сюжетом не связана или я не поняла. Кто в курсах буду признательно если кратко объясните.

Emperor77

О нет. Игра всегда была про крутого бойца одиночку. А тут возиться с соплячкой и псом. Ахи, вздохи и спасать ее постоянно. Отстой какой-то...

