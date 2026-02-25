Би Джей Бласковиц готов вернуться в бой! Раскрыты первые подробности сюжета новой Wolfenstein

Разговоры о том, что студия MachineGames, выпустившая недавно Indiana Jones and the Great Circle, возвращается к корням, ведутся уже давно. Глава студии Йерк Густафссон ранее подтверждал желание команды продолжить легендарную серию. Теперь же в сеть утекли первые детали кастинга, которые не только подтверждают активную стадию разработки, но и проливают свет на завязку сюжета долгожданной Wolfenstein 3 (проходящей под кодовым названием «Valkyrie»).

Судя по обнаруженному призыву к прослушиванию, любитель убивать нацистов Уильям «Би Джей» Бласковиц гарантированно возвращается, но на этот раз ему придется примерить на себя роль не только солдата, но и опекуна. Кастинг-директора, уже работавшие над прошлыми частями серии, ищут актрису на роль нового ключевого персонажа по имени София — возможно, это отсылка к Зофии Бласковиц, матери главного героя.

София описывается как девочка-сирота в возрасте от 8 до 11 лет. Согласно логлайну, она сильно травмирована войной и поначалу ведет себя крайне недоверчиво, однако со временем «расцветает под опекой сопротивления и превращается в волевого бойца». Вместе со своей собакой Ральфом она станет постоянной спутницей Би Джея в его путешествиях. Учитывая такой акцент на их взаимодействии, многие фанаты предполагают, что разработчики целятся в создание глубокой эмоциональной связи, подобной динамике Джоэла и Элли из The Last of Us, что выглядит логичным развитием Бласковица после событий второй части.

Согласно графику из документов, сессии по захвату движений должны начаться уже в апреле этого года, а дополнительные съемки растянутся до конца 2026-го и даже захватят 2027 год. Это означает, что проект перешел в фазу полноценного производства, но до официального релиза еще довольно далеко.

Примечательно, что вместе с разработкой третьей игры, по слухам, готовится и телевизионная адаптация франшизы Wolfenstein для сервиса Prime Video. Ожидается, что Bethesda попытается выпустить сериал и игру примерно в одно время.