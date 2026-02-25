Би Джей Бласковиц готов вернуться в бой! Раскрыты первые подробности сюжета новой Wolfenstein

Разговоры о том, что студия MachineGames, выпустившая недавно Indiana Jones and the Great Circle, возвращается к корням, ведутся уже давно. Глава студии Йерк Густафссон ранее подтверждал желание команды продолжить легендарную серию. Теперь же в сеть утекли первые детали кастинга, которые не только подтверждают активную стадию разработки, но и проливают свет на завязку сюжета долгожданной Wolfenstein 3 (проходящей под кодовым названием «Valkyrie»).
Судя по обнаруженному призыву к прослушиванию, любитель убивать нацистов Уильям «Би Джей» Бласковиц гарантированно возвращается, но на этот раз ему придется примерить на себя роль не только солдата, но и опекуна. Кастинг-директора, уже работавшие над прошлыми частями серии, ищут актрису на роль нового ключевого персонажа по имени София — возможно, это отсылка к Зофии Бласковиц, матери главного героя.
София описывается как девочка-сирота в возрасте от 8 до 11 лет. Согласно логлайну, она сильно травмирована войной и поначалу ведет себя крайне недоверчиво, однако со временем «расцветает под опекой сопротивления и превращается в волевого бойца». Вместе со своей собакой Ральфом она станет постоянной спутницей Би Джея в его путешествиях. Учитывая такой акцент на их взаимодействии, многие фанаты предполагают, что разработчики целятся в создание глубокой эмоциональной связи, подобной динамике Джоэла и Элли из The Last of Us, что выглядит логичным развитием Бласковица после событий второй части.
Согласно графику из документов, сессии по захвату движений должны начаться уже в апреле этого года, а дополнительные съемки растянутся до конца 2026-го и даже захватят 2027 год. Это означает, что проект перешел в фазу полноценного производства, но до официального релиза еще довольно далеко.
Примечательно, что вместе с разработкой третьей игры, по слухам, готовится и телевизионная адаптация франшизы Wolfenstein для сервиса Prime Video. Ожидается, что Bethesda попытается выпустить сериал и игру примерно в одно время.
А толку то после новой крови...когда знаешь, что за мусор после себя оставит биджей
Придумают что-нибудь.
Ну наконец-то. Очень. Давно жду. Хорошая новость 😁👍
Судя по сюжете делают опять какой-то инклю_зивный кал на уровне Нью коллосуса. Походу те кто делал и отвечал за нормальный Нью ордер в студии не осталось, набрали по картам и теперь некогда великий шутер превращают в клоунаду с травмироваными детьми, беременными женщинами и неграми
Накуя ? Вульф это как doom только вместо демонов нацисты, все что нужно это больше месива, я бы лучше на добивания из doom посмотрел, как рвали бы нацистов руками и прочее, чем на эмоциональные сопли
то что делают хорошо но задумка пока восторга не вызывает
Бласковиц сам выглядит как расово верный, истинный ариец, зачем ему убивать своих, таких же белых парней?
Ой ну не туда не туда разрабы смотрят, ну какой блеать ребёнок в игре где мы под задорную музыку крошим на.циков в кровавую кашу? Да к слову а ничё что Аня вроде как беременна? Или к тому моменту она уже будет не боеспособна? Почему вообще нельзя сделать продолжение сюжета прямо с того же места где закончилась предыдущая часть? Мне этот приём понравился в нью колосус. Показали бы как би джей с прямо с палубы аусмерцера ебашит берлин а там и десантируется и всё кругом востание война и т.д.
P.S. Мне насрать на янг блад для меня как и для многих это не канон, а тупой фантик по мотивам
Лучше бы не выдумыыали всякую х.. и сделали ремейк возвращения в замок.
Ого... Не ужели снова окунуться в этот мир получиться. Помню начинала проходить на 2 части перезапуска. Понравилось и пришлось проходить прошлую. Youngblood не помню. Не понравилась и просто пробежала для галочки. Вроде она даже сюжетом не связана или я не поняла. Кто в курсах буду признательно если кратко объясните.
О нет. Игра всегда была про крутого бойца одиночку. А тут возиться с соплячкой и псом. Ахи, вздохи и спасать ее постоянно. Отстой какой-то...