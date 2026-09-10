Microsoft намекнула на анонс новой части Wolfenstein в рамках Tokyo Game Show

До старта международной выставки Tokyo Game Show осталась всего неделя. Как обычно, индустрия готовится к волне крупных анонсов и геймплейных презентаций. Одним из главных участников мероприятия станет корпорация Microsoft, которая проведет собственную масштабную трансляцию 17 сентября.

Помимо официальной программы, опубликованной на Xbox Wire, разработчики намекают игрокам на громкие сюрпризы. Директор по стратегии Xbox Мэттью Болл опубликовал в соцсетях фотографию Панцерхунда, культового механического пса из вселенной Wolfenstein, на фоне штаб-квартиры Bethesda в Роквилле.

Хотя публикация может оказаться обычным отчетом о рабочей поездке, фанаты и профильная пресса связывают ее с возможным анонсом от шведской студии MachineGames. Разработчики не выпускали новых проектов с момента релиза Indiana Jones and the Great Circle два года назад.

Вероятность возвращения франшизы подтверждают и прошлые заявления руководства. Ранее в этом году генеральный директор MachineGames Йерк Густафссон прямо говорил о планах завершить трилогию:

«Мы всегда намеревались вернуться к Wolfenstein. А когда именно мы это сделаем — об этом я распространяться не хочу. Это может случиться сейчас, а может позже, но мы еще не закончили. Вот что я могу сказать».