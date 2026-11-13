Официально подтверждена разработка Wolfenstein 3 в студии MachineGames

Сегодня в Сиэтле, в рамках празднования 25-летия Xbox на мероприятии Xbox Fanfest, студия-разработчик MachineGames и создатели серии id Software подтвердили то, о чем ходили давние слухи: Wolfenstein 3 находится в разработке.

За создание игры вновь отвечает команда MachineGames. Предыдущая часть, Wolfenstein 2: The New Colossus, вышла в 2017 году и получила восторженные отзывы, однако затем MachineGames взяла паузу в работе над серией, чтобы заняться проектом Indiana Jones and the Great Circle — великолепной игрой, вышедшей в 2024 году. Теперь же Wolfenstein снова стала приоритетным направлением для шведской студии.

Глава Xbox Аша Шарма подтвердила в социальной сети X:

Wolfenstein 3 официально находится в производстве в MachineGames. Это одна из важнейших игровых франшиз, а команда проделала выдающуюся работу по её развитию. С нетерпением жду возможности поделиться новыми подробностями.

Представители id Software и MachineGames дополнили публикацию Шармы (к которой была приложена страница сценария Wolfenstein 3) лаконичным комментарием: «Репутация опережает его» — отсылка к действию, описанному на этой странице. «Wolfenstein 3 в разработке». Разработчики также подтвердили, что к своим ролям вернутся актёры Брайан Блум (в образе Би Джея Бласковица) и Дебра Уилсон (в образе Грейс Уокер) — это стало ясно благодаря фотографии, сделанной в студии захвата движений.