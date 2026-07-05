По данным Джеза Кордена, Microsoft увеличивает инвестиции в MachineGames - Wolfenstein 3 уже находится в разработке

По данным Windows Central, Microsoft усиливает инвестиции в MachineGames после успеха Indiana Jones and the Great Circle, а также благодаря популярности серии Wolfenstein.

Как утверждают источники издания, Wolfenstein 3 уже находится в разработке. Проект должен выйти в связке с сериалом по вселенной Wolfenstein, который Microsoft готовит совместно с продюсерами сериала Fallout для Amazon.

Сообщается, что компания рассчитывает повторить модель успеха Fallout, когда выход телесериала и новой игры взаимно усиливают интерес к франшизе. Такой подход соответствует стратегии Xbox по развитию своих игровых IP в различных медиа, которую продвигает руководитель направления Аша Шарма.

На данный момент Microsoft официально не анонсировала ни Wolfenstein 3, ни сериал по франшизе, поэтому эту информацию следует рассматривать как инсайд от Windows Central.