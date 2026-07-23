Слух: авторы Wolfenstein могли отменить секретный PvP-шутер ради Wolfenstein 3

В сети появились новые признаки того, что MachineGames, известная по серии Wolfenstein и Indiana Jones and the Great Circle, отказалась от разработки неанонсированного PvP-шутера. Информация основана на данных из резюме бывшего продюсера Bethesda Алекса Джонса, поэтому официального подтверждения со стороны Microsoft или студии пока нет.

В профиле Джонса пользователи обнаружили упоминание работы над «отменённым неанонсированным PvP-шутером». Аналогичная запись ранее появлялась и в резюме другого сотрудника MachineGames, что лишь усилило предположения о закрытии проекта.

Предположительно речь идёт о Project Platinum — игре, сведения о которой впервые всплыли в ходе судебного разбирательства между FTC и Microsoft в 2023 году. Согласно утёкшим документам и информации журналиста Giant Bomb Джеффа Герстманна, проект представлял собой тактический PvP-шутер, вдохновлённый Counter-Strike и Rainbow Six Siege. Сообщалось, что разработчики готовили несколько карт и режимы с выполнением задач, включая спасение заложников, при этом не планируя добавлять одиночную кампанию или классический Deathmatch.

Поскольку Project Platinum никогда не был официально представлен, вся информация о нём остаётся на уровне слухов и утечек.

MachineGames выпустила Indiana Jones and the Great Circle в 2025 году, а позднее стало известно, что студия работает над Wolfenstein 3. Если информация об отмене Project Platinum подтвердится, это может означать, что команда решила сосредоточить ресурсы на продолжении своей самой известной серии. Кроме того, возможное закрытие проекта совпало по времени с масштабной реструктуризацией Microsoft, прошедшей в июле 2026 года, которая затронула сразу несколько внутренних студий Xbox.