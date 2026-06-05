Слухи: Bethesda готовит ремастеры Wolfenstein The New Order и The New Colossus в преддверии Wolfenstein 3 и ТВ-сериала

Портал Xbox Games Showcase обещает быть насыщенным, но, возможно, не все сюрпризы Bethesda покажет сразу. Авторитетный инсайдер Нейт Зе Хейт (Nate The Hate), известный своими точными утечками, поделился свежими слухами: Bethesda, по его данным, активно работает над ремастерами первых двух частей перезапущенной серии Wolfenstein The New Order и The New Colossus.

По словам Нейта, цель этих ремастеров не просто подзаработать на старых хитах. Это часть большой стратегии по подготовке аудитории к грядущим крупным проектам по франшизе:

«Нарративный мост»: Ремастеры призваны служить своего рода «нарративным патчем» (narrative patch). Они должны освежить в памяти игроков сюжет и персонажей, а также познакомить новую аудиторию с историей Би Джея Бласковица перед выходом Wolfenstein 3.

Подготовка к ТВ-сериалу: Также это отличный способ подогреть интерес к грядущему телевизионному сериалу по вселенной Wolfenstein, который, по слухам, находится в разработке.

Если слухи верны, то это очень умный ход со стороны Bethesda и Microsoft. Вместо того чтобы сразу бросать игроков в завершение трилогии, они предлагают пережить культовые моменты начала истории с улучшенной графикой и, возможно, подтянутым геймплеем.

Нейт Зе Хейт уточняет, что, скорее всего, ремастеры Wolfenstein НЕ будут показаны на предстоящем Xbox Games Showcase.



Вместо этого Bethesda, вероятно, прибережет их для отдельного мероприятия Developer Direct, которое может состояться уже в январе следующего года. Это даст им возможность полноценно рассказать о проектах, не конкурируя за внимание с другими крупными анонсами на летней презентации.