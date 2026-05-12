Isowulf превращает Wolfenstein 3D в "Diablo с автоматом" - мод для классики показывает, каким мог быть культовый хит

Все привыкли воспринимать Wolfenstein 3D как игру, которая фактически открыла дорогу современным FPS. Но моддер LoGeKix решил взглянуть на историю иначе и задал почти фантастический вопрос: что было бы, если бы id Software тогда не сделала ставку на вид от первого лица? Результатом стал мод Isowulf — полноценная изометрическая версия Wolfenstein 3D, больше напоминающая смесь ранней Diablo и классического Castle Wolfenstein.

Идея звучит как шутка из альтернативной вселенной, но на практике проект оказался удивительно убедительным. Вместо привычных коридоров глазами Би Джея Бласковица игрок теперь смотрит на происходящее сверху под углом, словно это старый экшен-RPG или тактический шутер девяностых. Причём самое интересное — оригинальный дизайн уровней по-прежнему работает.

Сам автор мода признаётся, что ожидал необходимости полностью перерабатывать баланс, ИИ врагов и стрельбу, однако архитектура, созданная Джоном Ромеро и Томом Холлом, оказалась настолько крепкой, что игра адаптировалась к новой перспективе почти безболезненно. Это, к слову, ещё раз показывает, насколько фундаментально сильным был дизайн ранних проектов id Software.

Любопытно и другое: Isowulf невольно заставляет задуматься о том, насколько случайной бывает история игровой индустрии. Без успеха Wolfenstein 3D вряд ли появился бы DOOM в том виде, в котором мы его знаем. А значит, и весь жанр FPS мог развиваться совершенно иначе. Возможно, шутеры ещё долго оставались бы нишевыми экспериментами, а индустрия раньше ушла бы в сторону изометрических экшенов.

При этом сам мод вовсе не выглядит дешёвым концептом ради мемов. За последние месяцы Isowulf получил поддержку всех эпизодов оригинальной игры, систему сохранений, переназначаемые клавиши и множество технических улучшений. По сути, это уже не просто модификация, а полноценный взгляд на альтернативную историю жанра.

Особенно приятно, что проект родился не из желания «исправить» классику, а из искренней любви к эпохе Джон Кармак, Джон Ромеро и ранней id Software в целом. И в этом, пожалуй, главная ценность Isowulf: он напоминает, насколько хрупким и непредсказуемым был путь игровой индустрии к современному виду.