"Wolfenstein 3D сделали за 4 месяца": Джон Ромеро рассказал, как создавался культовый шутер

Создатель легендарных Doom и Quake Джон Ромеро в подкасте Nightdive Studios поделился воспоминаниями о разработке Wolfenstein 3D. По словам геймдизайнера, этот шутер стал первой игрой id Software, на которую команда потратила «по-настоящему много времени» — целых четыре месяца. До этого студия штамповала проекты с двухмесячным циклом, не в ущерб качеству.
Ромеро подчеркнул, что Wolfenstein 3D был прорывом — ни до, ни после не было ничего подобного. Команда из четырёх человек сознательно отказалась от элементов, замедляющих геймплей, сосредоточившись на скорости и свободе передвижения игрока. Такой подход оказался революционным. До этого id Software выпустила три части Commander Keen и Catacomb 3D, но именно Wolfenstein стал первой «осознанной» разработкой без ограничений по срокам.
Мы знали, что делаем нечто особенное. Это ощущалось во всём — в движении, темпе, атмосфере. Мы впервые позволили себе делать настолько долго и качественно.
— сказал Ромеро.
На фоне этого рассказа особенно ярко выделяется контраст с современной игровой индустрией. В начале 90-х полноценный хрестоматийный шутер мог быть создан за четыре месяца небольшой командой. Сегодня же стандартная разработка блокбастера занимает не менее трёх-пяти лет. GTA 6, к примеру, ждут уже более 13 лет. При этом сами игры нередко страдают от затянутости разработки, неоправданных ожиданий и технических проблем на старте.
Парадокс: с одной стороны — прогресс, сотни специалистов и технологии, с другой — усталость жанров, завышенные бюджеты и потеря индивидуальности. Может, дело вовсе не во времени, а в страсти, с которой когда-то четыре человека в доме в Луизиане перевернули игровую индустрию? Такой подход всё чаще встречается в сфере инди, которая продолжает удивлять и дарить настоящее открытия в самых неожиданных формах.
Ромеро... Это та сволочь, которая проедала бюджеты Eidos, кормя их обещаниями сделать лучший шутер, а в итоге, он выпустил Дайкатану. Ещё и в 2022 году запустил стрим со сбором денег в поддержку одной вражеской страны (не будем показывать пальцем)...
Жалко Ромеро чел застрял в прошлом и вместо выпуска новых игр он постоянно рассказывает о том, как он что-то там делал 30 лет назад пока его не выкинули от кормушки
судьба всех вышедших на пенсию
Эхх те времена ещё запомнились тем, что игры были Shareware часто и эти версии, разумеется, были бесплатными. Предок демок. И далёкий предок то, что сейчас называют бесплатными выходными.
Касательно сроков разработки ничего удивительного. Это к вопросу, а качестве рук программистов, когда не было готовых движков повально. И в некоторой степени напоминает то, что творится в инди. Как народ там изворачивается. Хотя сегодня код Вольфа 3д смотрится лёгким. И да не смотря на название 3D, игра не была трёхмерной. И это, например, видно по коду. Ну а обычные игроки это могли видеть по тому, что враги всегда были одной частью после гибели к вам. По факту использовались не 3д модели, а обычные спрайты.
Сказать про популярность этой игры это не сказать ничего. Сколько было уровней сделано комьюнити. Даже было несколько клубничных модификаций. Что для того времени было очень необычным. Ну а как звучал ад либ или бластер по сравнению с писи спикером не передать.
Сравнивать игру из цветных кубиков и 5 пиксельных спрайтов с современным ААА это мощно. Тогда 4 человека рисовали коридоры, сейчас 1000 человек делают фотореалистичный мир с физикой и онлайн компонентом. GTA 6 ждут 13 лет не из за отсутствия страсти а потому что это проект сложнее запуска ракеты в космос. В 90х сделать шутер было как починить стул, сейчас это постройка авианосца. Инди делают быстро потому что их игры по сложности как раз ближе к тому самому стулу.
за то щяс с готовыми асетами движками и т.д игру делают по 2 - 3 года
А ты думаешь это простой процесс? Сюжет, скриптинг, анимации, озвучка, оптимизация, полирование, это явно не на 1-2 месяца в сравнении с игрой из 90-ых где сама игра упрощена в тысячи раз
Ну так и где всё это?
Напомнило. Этот чувак давно проводит стримы в тикток, суть которых: "Да, это я тот самый парень с обложки CoD3". Короче, есть один тру Ромеро в индустрии развлечений и это не Джон.
Бедолага.
Просто он не знает как ещё зацепить к себе аудиторию, вроде как это его "шанс".
Люди жадят хлеба и зрелищь. От того, что он тот самый парень - не родит новый хит.
то то игра вышла лютым калом после шедевральной второй части, а вторая часть была только на пк и xbox 360, а третья на xbox 360 и ps3, плойка как всегда всё испортила, так же и с нфс было, мост вантед шедевральный это пк и 360, а карбон убогий уже и на пс3 вонючей выходил
ну вот, как я и думал что же они перевыпустят с найдавами в этом году на квей кон, получается вульф 3д, не самый плохой вариант, хорошо что не дум 64 убогий, но было бы лучше дум 3 улучшить под некст ген на консолях, 4к 120 фпс рейтрейсинг, или перевыпустить квейк 3-4