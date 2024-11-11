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Wolfenstein: The New Order 19.05.2014
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 4 255 оценок

Mechanics VoiceOver показали геймплей Wolfenstein: The New Order с русской озвучкой

AceTheKing
Новости

Команда Mechanics VoiceOver представила геймплейный фрагмент с прохождением Wolfenstein: The New Order с русской озвучкой.

Создатели озвучки сообщили, что на данный момент она находится в статусе альфа-версии. Команда собирает средства на её разработку - это ускорит создание озвучки.

Роли озвучивали:

  • Би Джей Бласковиц - Иван Савоськин;
  • Аня Олива - Светлана Кузнецова;
  • Пробст Вайат - Юрий Романов;
  • Фергюс Рид - Филипп Волошин;
  • Рядовой Блонди - Иван Жарков;
  • Кэролайн Беккер - Наталья Казначеева;
  • Рядовой Прендергаст - Дмитрий Ермаков;
  • Сет Рот - Никита Прозоровский;
  • Вильгельм Штрассе (Череп) - Андрей Вальц;
  • Клаус Кройц - Александр Коврижных;
  • Тэкла - Кристина Шерман;
  • Фридрих Келлер - Сергей Чихачёв;
  • Дедушка Ани - Алексей Дик;
  • Бобби Брэм - Александр Носков;
  • Мило - Пётр Коврижных;
  • Заключенная Энн - Лариса Некипелова;
  • Илай - Евгений Иванов.

Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна.

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