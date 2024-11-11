Mechanics VoiceOver показали геймплей Wolfenstein: The New Order с русской озвучкой

Команда Mechanics VoiceOver представила геймплейный фрагмент с прохождением Wolfenstein: The New Order с русской озвучкой.
Создатели озвучки сообщили, что на данный момент она находится в статусе альфа-версии. Команда собирает средства на её разработку - это ускорит создание озвучки.
Роли озвучивали:
- Би Джей Бласковиц - Иван Савоськин;
- Аня Олива - Светлана Кузнецова;
- Пробст Вайат - Юрий Романов;
- Фергюс Рид - Филипп Волошин;
- Рядовой Блонди - Иван Жарков;
- Кэролайн Беккер - Наталья Казначеева;
- Рядовой Прендергаст - Дмитрий Ермаков;
- Сет Рот - Никита Прозоровский;
- Вильгельм Штрассе (Череп) - Андрей Вальц;
- Клаус Кройц - Александр Коврижных;
- Тэкла - Кристина Шерман;
- Фридрих Келлер - Сергей Чихачёв;
- Дедушка Ани - Алексей Дик;
- Бобби Брэм - Александр Носков;
- Мило - Пётр Коврижных;
- Заключенная Энн - Лариса Некипелова;
- Илай - Евгений Иванов.
Дата выхода русской озвучки на данный момент неизвестна.