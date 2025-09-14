Mechanics VoiceOver выпустили обновление 1.2 для русской локализации Wolfenstein: The Old Blood

Команда Mechanics VoiceOver выпустила обновление 1.2 для русской локализации Wolfenstein: The Old Blood, которая устраняет ключевые проблемы русской озвучки. Основные улучшения:

Синхронизация субтитров с речью персонажей;

Добавлены пропущенные реплики Аннет;

Полностью переработана система замены звука, что решает проблему отсутствия голоса главного героя в отдельных сценах;

Исправлен баг с отображением всех субтитров вместо только иностранной речи.

Это обновление особенно важно, так как Wolfenstein: The Old Blood долгое время страдала от технических недочётов локализации. Теперь игроки смогут полностью погрузиться в игру без отвлекающих несоответствий между текстом и аудио.