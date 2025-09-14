Mechanics VoiceOver выпустили обновление 1.2 для русской локализации Wolfenstein: The Old Blood

Команда Mechanics VoiceOver выпустила обновление 1.2 для русской локализации Wolfenstein: The Old Blood, которая устраняет ключевые проблемы русской озвучки. Основные улучшения:
- Синхронизация субтитров с речью персонажей;
- Добавлены пропущенные реплики Аннет;
- Полностью переработана система замены звука, что решает проблему отсутствия голоса главного героя в отдельных сценах;
- Исправлен баг с отображением всех субтитров вместо только иностранной речи.
Это обновление особенно важно, так как Wolfenstein: The Old Blood долгое время страдала от технических недочётов локализации. Теперь игроки смогут полностью погрузиться в игру без отвлекающих несоответствий между текстом и аудио.
Шикарно.
От The New Order до Colossus - прям зачётные пострелушки, которые без проблем проходятся не один раз
Слабая часть. Сюжет полностью передрали с сюжета первых 3х глав Return to Castle Wolfenstein, растянув его по максимуму. Начало весьма занудное. Со второй половины игры только играть интересно.
Плюсом игры я считаю наличие всяких оккультных вещей, помимо футуристического оружия и врагов. На этом всегда строились классические Вольфы. Оккультизм/паранормальщина+Футуризм. К сожалению, в The New Order и Colossus про оккультизм/паранормальщину незаслуженно забыли.