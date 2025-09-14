ЧАТ ИГРЫ
Wolfenstein: The New Order 19.05.2014
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 4 646 оценок

Mechanics VoiceOver выпустили обновление 1.2 для русской локализации Wolfenstein: The Old Blood

AceTheKing AceTheKing

Команда Mechanics VoiceOver выпустила обновление 1.2 для русской локализации Wolfenstein: The Old Blood, которая устраняет ключевые проблемы русской озвучки. Основные улучшения:

  • Синхронизация субтитров с речью персонажей;
  • Добавлены пропущенные реплики Аннет;
  • Полностью переработана система замены звука, что решает проблему отсутствия голоса главного героя в отдельных сценах;
  • Исправлен баг с отображением всех субтитров вместо только иностранной речи.

Это обновление особенно важно, так как Wolfenstein: The Old Blood долгое время страдала от технических недочётов локализации. Теперь игроки смогут полностью погрузиться в игру без отвлекающих несоответствий между текстом и аудио.

Wolfenstein: The Old Blood "Русификатор звука" [v1.2] {R.G. MVO}
22
3
Комментарии:  3
saa0891

Шикарно.

5
Merelone

От The New Order до Colossus - прям зачётные пострелушки, которые без проблем проходятся не один раз

3
Emperor77

Слабая часть. Сюжет полностью передрали с сюжета первых 3х глав Return to Castle Wolfenstein, растянув его по максимуму. Начало весьма занудное. Со второй половины игры только играть интересно.

Плюсом игры я считаю наличие всяких оккультных вещей, помимо футуристического оружия и врагов. На этом всегда строились классические Вольфы. Оккультизм/паранормальщина+Футуризм. К сожалению, в The New Order и Colossus про оккультизм/паранормальщину незаслуженно забыли.