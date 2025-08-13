ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Wolfenstein: The New Order 19.05.2014
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 4 568 оценок

RG MVO сообщила об успешном завершении сборов на русскую озвучку Wolfenstein: The New Order - релиз в ближайшие дни

AceTheKing AceTheKing

Студия Mechanics VoiceOver сообщила об успешном завершении сборов на русскую озвучку Wolfenstein: The New Order.

Сегодня студии наконец-то удалось собрать необходимые 500 тысяч рублей для создания озвучки. Команда Mechanics VoiceOver поблагодарила всех пользователей, кто поддержал создание русского дубляжа для этого знакового шутера от студии MachineGames.

По словам Mechanics VoiceOver, релиз русской озвучки для игры состоится уже в ближайшие дни.

7
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
DezkQ
По словам Mechanics VoiceOver, релиз русской озвучки для игры состоится уже в ближайшие дни.

А т.е. он у них был готовый, но они сидели и собирали...

hixxx

Скорее контрактные обязательства с актерами озвучки. Пока не заплатите, то фиг выпустите озвучку

DezkQ hixxx

как вариант

Сергей Понащенко

Ну это справедливо я думаю.