RG MVO сообщила об успешном завершении сборов на русскую озвучку Wolfenstein: The New Order - релиз в ближайшие дни

Студия Mechanics VoiceOver сообщила об успешном завершении сборов на русскую озвучку Wolfenstein: The New Order.

Сегодня студии наконец-то удалось собрать необходимые 500 тысяч рублей для создания озвучки. Команда Mechanics VoiceOver поблагодарила всех пользователей, кто поддержал создание русского дубляжа для этого знакового шутера от студии MachineGames.

По словам Mechanics VoiceOver, релиз русской озвучки для игры состоится уже в ближайшие дни.