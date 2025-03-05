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Wolfenstein: The New Order 19.05.2014
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 4 388 оценок

Русская озвучка Wolfenstein: The New Order от Mechanics VoiceOver перешла в стадию закрытого бета-тестирования

AceTheKing
Новости

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о том, что русская озвучка для Wolfenstein: The New Order достигла нового важного этапа - она перешла в стадию закрытого бета-тестирования: игра уже полностью озвучена, готов предрелизный билд.

Доступ к закрытому бета-тестированию может получить любой желающий, который финансово поддержит проект. Общедоступный релиз озвучки состоится позднее, когда она пройдет стадию тестирования, запись правок и шлифовку проекта.

Так же Mechanics VoiceOver удалось исправить известный баг разработчиков в игре, из-за которого при выборе "Отображать субтитры только на иностранную речь" в русской локализации всё равно показывались все субтитры. Теперь эта функция действительно работает так, как и задумывалось, и при её выборе субтитры будут лишь на немецкую речь.

В скором времени Mechanics VoiceOver планирует выпустить аналогичный фикс и для локализации Wolfenstein: The Old Blood - недавно она получила обновление и в ней больше не проскакивают английские реплики.

4
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
UnabridgedSabretooth

Отлично, ещё бы dishonored.Текстуры на русском уже есть...

2
Пользователь ВКонтакте

Стоп а там разве не было русской озвучки? // Олланий Пий

0
Пользователь ВКонтакте

Не было // Никита Стебаков

0
Пользователь ВКонтакте

В сиквеле была // Павел Пяся

0
Алексей Редикс

Ну абсолютно не понимаю,зачем старье озвучивают.

-3
JEKABRAZZ

Ну абсолютно не понимаю зачем ныть про это в каждом посту об озвучке старых игр. Не нравится не играй, не для тебя делают.

0
CRAZY rock GAME

Это не старье, а легендарные игры

0