Русская озвучка Wolfenstein: The New Order от Mechanics VoiceOver перешла в стадию закрытого бета-тестирования

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о том, что русская озвучка для Wolfenstein: The New Order достигла нового важного этапа - она перешла в стадию закрытого бета-тестирования: игра уже полностью озвучена, готов предрелизный билд.
Доступ к закрытому бета-тестированию может получить любой желающий, который финансово поддержит проект. Общедоступный релиз озвучки состоится позднее, когда она пройдет стадию тестирования, запись правок и шлифовку проекта.
Так же Mechanics VoiceOver удалось исправить известный баг разработчиков в игре, из-за которого при выборе "Отображать субтитры только на иностранную речь" в русской локализации всё равно показывались все субтитры. Теперь эта функция действительно работает так, как и задумывалось, и при её выборе субтитры будут лишь на немецкую речь.
В скором времени Mechanics VoiceOver планирует выпустить аналогичный фикс и для локализации Wolfenstein: The Old Blood - недавно она получила обновление и в ней больше не проскакивают английские реплики.
Отлично, ещё бы dishonored.Текстуры на русском уже есть...
Стоп а там разве не было русской озвучки? // Олланий Пий
Не было // Никита Стебаков
В сиквеле была // Павел Пяся
Ну абсолютно не понимаю,зачем старье озвучивают.
Ну абсолютно не понимаю зачем ныть про это в каждом посту об озвучке старых игр. Не нравится не играй, не для тебя делают.
Это не старье, а легендарные игры