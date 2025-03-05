Русская озвучка Wolfenstein: The New Order от Mechanics VoiceOver перешла в стадию закрытого бета-тестирования

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о том, что русская озвучка для Wolfenstein: The New Order достигла нового важного этапа - она перешла в стадию закрытого бета-тестирования: игра уже полностью озвучена, готов предрелизный билд.

Доступ к закрытому бета-тестированию может получить любой желающий, который финансово поддержит проект. Общедоступный релиз озвучки состоится позднее, когда она пройдет стадию тестирования, запись правок и шлифовку проекта.

Так же Mechanics VoiceOver удалось исправить известный баг разработчиков в игре, из-за которого при выборе "Отображать субтитры только на иностранную речь" в русской локализации всё равно показывались все субтитры. Теперь эта функция действительно работает так, как и задумывалось, и при её выборе субтитры будут лишь на немецкую речь.

В скором времени Mechanics VoiceOver планирует выпустить аналогичный фикс и для локализации Wolfenstein: The Old Blood - недавно она получила обновление и в ней больше не проскакивают английские реплики.