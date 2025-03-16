Сборы на русскую озвучку Wolfenstein The New Order от Mechanics VoiceOver преодолели 50%

Ранее Mechanics VoiceOver заявила о старте сборов на озвучку игры Wolfenstein The New Order на русский язык. Студия отметила, что необходимо собрать для выхода локализации 500000 рублей
И вот на днях сборы на озвучку игры преодолели свой экватор, а именно 50 %. Благодаря неравнодушным фанатам на данный момент собрано 265000 рублей
Mechanics VoiceOver благодарит всех поддержавших и сообщает, что чем быстрее закроются сборы, тем скорее они выпустят озвучку на игру
Выпустят ее походу ещё не очень скоро
Надо было хотябы актёров подобрать чтоб были те же или хотябы похожие но тех что были в официальном дубляже The New Collossus, а то фигово если будет такая резкая разница в озвучке между двумя частями одной истории.
я тут думал... я придумал шутку...
Хорошая шутка.
а зачем? там в катсценах упор на актерскую игру под присмотром творческого руководителя, бубляж не сможет тягаться с оригиналом каким бы режиссер дубляжа не был
Затем, что для игрока, не знающего английский, эта актерская игра будет просто непонятным бубняжом, неужели это так сложно понять? В каждой подобной теме вылазят вот такие адепты английской озвучки. Это делается не для вас, успокойтесь, вас никто не заставляет их слушать и ставить. Я, например, специально не прохожу некоторые игры, жду хоть какой озвучки, мне лень читать много сабов, это блин не книга, а игра. Особенно это касается таких игр как ГТА, РДР, Бордерлендс, там просто невозможно и читать и играть одновременно.
важно уважать оригинальный голос, если ты специально откладываешь игры чтобы получить хоть какую то озвучку, даже нейросетевую, то позор тебе, особенно в сюжетноориентированных как упомянутой тобою РДР. Посмотрел клип Актерской Курилки, где говорили что никогда не возьмутся за перевод рдр или гта потому что оригинальные голоса важная часть этих игр, это касается каждой игры, но энивей, невозможно сделать качество на том же уровне, и не обязательно знать базу английского чтобы услышать эмоции оригинальных голосов,и что касается сабов - читать полезно лол.
В фильмах где говорят на разных языках, к непонятному языку для гг показывают сабы, или у инопланетного языка в какой нибудь сайфае, было такое в Дюне, ты бы наверное из зала вышел? Есть и люди которые в японские игры играют с японской озвучкой, не думаю что тут суть услышать каждое игровое слово на родном языке, просто так аутентичней.