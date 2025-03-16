Сборы на русскую озвучку Wolfenstein The New Order от Mechanics VoiceOver преодолели 50%

Ранее Mechanics VoiceOver заявила о старте сборов на озвучку игры Wolfenstein The New Order на русский язык. Студия отметила, что необходимо собрать для выхода локализации 500000 рублей

И вот на днях сборы на озвучку игры преодолели свой экватор, а именно 50 %. Благодаря неравнодушным фанатам на данный момент собрано 265000 рублей

Mechanics VoiceOver благодарит всех поддержавших и сообщает, что чем быстрее закроются сборы, тем скорее они выпустят озвучку на игру