Шутер Wolfenstein: The New Order отмечает 10 лет со дня выхода

Wolfenstein: The New Order исполняется 10 лет. Да, прошло 10 лет с тех пор, как MachineGames поразила всех, успешно модернизировав франшизу Wolfenstein для нового поколения. Это был сюжетный однопользовательский шутер от первого лица с напряженным и захватывающим геймплеем и сюжетом, который позволял ему высоко держать голову наравне с другими великими сюжетными шутерами от первого лица.

После выхода в 2014 году Wolfenstein: The New Order стала глотком свежего воздуха. Она бросила вызов тенденциям в жанре AAA-шутеров начала 2010-х годов, взяв на себя такое же влияние как шутеров на арене для ПК, так и линейных однопользовательских консольных шутеров от первого лица. В то время как многие однопользовательские шутеры седьмого поколения использовали в дизайне уровней скорее тир, предлагая игрокам серию линейных коридоров, перемежающихся кат-сценами, уровни Wolfenstein: The New Order имели тенденцию быть более открытыми, позволяя игроку исследовать новые маршруты, стратегии и секреты.

Во многом так же, как Wolfenstein 3D проложила путь к оригинальной Doom, Wolfenstein: The New Order проложила путь к перезагрузке Doom 2016 года. Спустя 10 лет Wolfenstein: The New Order по-прежнему кажется свежей. Её открытый подход к дизайну уровней в сочетании с стремлением MachineGames к напыщенности, например, позволяя игроку владеть двумя крупнокалиберными пулеметами, помогли продать идею о том, что игрок не просто герой, а хищник, охотящийся на нацистов. Сюжет игры остается интересным, а сценарий по-прежнему остроумным.