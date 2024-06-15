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Wolfenstein: The New Order 19.05.2014
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 4 090 оценок

Студия Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку Wolfenstein: The New Order

butcher69
Новости

Студия Mechanics VoiceOver, известная своими работами над озвучкой других игр, анонсировала русскую локализацию Wolfenstein: The New Order.

Ожидается, что Би Джея Бласковица озвучит Иван Савоськин, а Аню Оливу - Светлана Кузнецова. Другие роли также будут исполнены опытными актерами:

Спойлер

Пробст Вайат - Юрий Романов

Кэролайн Беккер - Наталья Казначеева

Сет Рот - Никита Прозоровский

Фергюс Рид - Филипп Волошин

Клаус Кройц - Александр Корвижных

Фанаты игры уже могут поддержать проект на Бусти, чтобы ускорить его выход.

Уже давно многие из вас просили нас взять данный шедевр игропрома в работу и вот, этот день настал, мы открываем сбор средств на локализацию Wolfenstein The New Order и при его успехе игра получит полный русский дубляж с множеством талантливых актёров. Более того, можем вам сказать, что работа над локализацией ведётся уже какое-то время и на данный момент у нас имеется ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЗВУЧКИ ВСЕЙ ИГРЫ, а также даже записана львиная доля персонажей, так что завершить проект можно будет ещё до конца этого года, всё будет зависеть лишь от успеха сборов. В данном случае именно ваша поддержка определит сроки выхода локализации!
7
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Юркец

На новое не, за то на 10-ти летней давности игру озвучку да

1
Jarvis666

Уж сколько им донатят...Они могли бы взяться за озвучку RDR 2.

0
MalevolentOthwin

Писал я им когда-то по этому поводу. Ответили, что проект крайне масштабный и сложный, нет финансовых ресурсов да и времени на такое.

0
Пользователь ВКонтакте

Ну что ставим ставки когда будет озвучка ! Я считаю что где то год и 9 месяцев // Вага Айбушев

-1
BaldursG

Лет 10-15...минимум 5-ть, если вообще выйдет.

0
Пользователь ВКонтакте

Игра довольно короткая, реплик там не так много... // Роман Денисов

0
MythicalTiernan

Действительно, больше то нечего озвучивать из новинок

-1
BAZKIN

То есть чтобы уже на обе части были всратые озвучки? (2,5, еще ж Янгблад)
Голоса в ролике вообще ни в какое сравнение с оригинальными, зачем это нужно?

-2
Dinozavrus

не ной, хоть такая озвучка это уже хорошо

-4
BAZKIN Dinozavrus

Чем хорошо?
Сабы в игре есть, нормально читаются и не мешают

0
Djoker0146 BAZKIN

Мужик ты так волнуешься будто донатишь сам им какая разница тебя что будут заставлять ставить озвучку нет

0
BAZKIN Djoker0146

А что критиковать уже запрещено? Только радоваться и хвалить?

-1
Случайный Игрок

Нормальная озвучка. Но такое ощущение, что они сами придумывают "что бы ещё озвучить" и потом ходят с протянутой рукой "помагите". Как-то странно...

-2
Sivispacempb

Согласен можно было выбрать игру посвежее и где озвучка больше требуется , а по поводу того что сами придумывают , скорее всего ребятам сейчас не сладко , работы мало ищут любую возможность.

-2
Sivispacempb

При всем уважении игрушка то старенькая уже, врятли в неё верне ся много людей только из-за озвучки , да в ней вроде и не было серьёзных диалогов которые тяжело воспринимать по субтитрам

-2