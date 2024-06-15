Студия Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку Wolfenstein: The New Order

Студия Mechanics VoiceOver, известная своими работами над озвучкой других игр, анонсировала русскую локализацию Wolfenstein: The New Order.
Ожидается, что Би Джея Бласковица озвучит Иван Савоськин, а Аню Оливу - Светлана Кузнецова. Другие роли также будут исполнены опытными актерами:
Пробст Вайат - Юрий Романов
Кэролайн Беккер - Наталья Казначеева
Сет Рот - Никита Прозоровский
Фергюс Рид - Филипп Волошин
Клаус Кройц - Александр Корвижных
Фанаты игры уже могут поддержать проект на Бусти, чтобы ускорить его выход.
Уже давно многие из вас просили нас взять данный шедевр игропрома в работу и вот, этот день настал, мы открываем сбор средств на локализацию Wolfenstein The New Order и при его успехе игра получит полный русский дубляж с множеством талантливых актёров. Более того, можем вам сказать, что работа над локализацией ведётся уже какое-то время и на данный момент у нас имеется ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЗВУЧКИ ВСЕЙ ИГРЫ, а также даже записана львиная доля персонажей, так что завершить проект можно будет ещё до конца этого года, всё будет зависеть лишь от успеха сборов. В данном случае именно ваша поддержка определит сроки выхода локализации!
На новое не, за то на 10-ти летней давности игру озвучку да
Уж сколько им донатят...Они могли бы взяться за озвучку RDR 2.
Писал я им когда-то по этому поводу. Ответили, что проект крайне масштабный и сложный, нет финансовых ресурсов да и времени на такое.
Ну что ставим ставки когда будет озвучка ! Я считаю что где то год и 9 месяцев // Вага Айбушев
Лет 10-15...минимум 5-ть, если вообще выйдет.
Игра довольно короткая, реплик там не так много... // Роман Денисов
Действительно, больше то нечего озвучивать из новинок
То есть чтобы уже на обе части были всратые озвучки? (2,5, еще ж Янгблад)
Голоса в ролике вообще ни в какое сравнение с оригинальными, зачем это нужно?
не ной, хоть такая озвучка это уже хорошо
Чем хорошо?
Сабы в игре есть, нормально читаются и не мешают
Мужик ты так волнуешься будто донатишь сам им какая разница тебя что будут заставлять ставить озвучку нет
А что критиковать уже запрещено? Только радоваться и хвалить?
Нормальная озвучка. Но такое ощущение, что они сами придумывают "что бы ещё озвучить" и потом ходят с протянутой рукой "помагите". Как-то странно...
Согласен можно было выбрать игру посвежее и где озвучка больше требуется , а по поводу того что сами придумывают , скорее всего ребятам сейчас не сладко , работы мало ищут любую возможность.
При всем уважении игрушка то старенькая уже, врятли в неё верне ся много людей только из-за озвучки , да в ней вроде и не было серьёзных диалогов которые тяжело воспринимать по субтитрам