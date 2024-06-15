Студия Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку Wolfenstein: The New Order

Студия Mechanics VoiceOver, известная своими работами над озвучкой других игр, анонсировала русскую локализацию Wolfenstein: The New Order.

Ожидается, что Би Джея Бласковица озвучит Иван Савоськин, а Аню Оливу - Светлана Кузнецова. Другие роли также будут исполнены опытными актерами:

Спойлер

Пробст Вайат - Юрий Романов Кэролайн Беккер - Наталья Казначеева Сет Рот - Никита Прозоровский Фергюс Рид - Филипп Волошин Клаус Кройц - Александр Корвижных

Фанаты игры уже могут поддержать проект на Бусти, чтобы ускорить его выход.

Уже давно многие из вас просили нас взять данный шедевр игропрома в работу и вот, этот день настал, мы открываем сбор средств на локализацию Wolfenstein The New Order и при его успехе игра получит полный русский дубляж с множеством талантливых актёров. Более того, можем вам сказать, что работа над локализацией ведётся уже какое-то время и на данный момент у нас имеется ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ОЗВУЧКИ ВСЕЙ ИГРЫ, а также даже записана львиная доля персонажей, так что завершить проект можно будет ещё до конца этого года, всё будет зависеть лишь от успеха сборов. В данном случае именно ваша поддержка определит сроки выхода локализации!