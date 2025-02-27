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Wolfenstein: The New Order 19.05.2014
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 4 382 оценки

Студия Mechanics VoiceOver провела технический стрим, на котором показала русскую озвучку Wolfenstein: The New Order

AceTheKing
Новости

Как стало известно, вчера студия Mechanics VoiceOver провела 4-х часовой технический стрим, на котором показала тестовую сборку русской озвучки Wolfenstein: The New Order.

Cписок актеров, которые принимают участие в озвучке игры:

  • Би Джей Бласковиц - Иван Савоськин;
  • Аня Олива - Светлана Кузнецова;
  • Пробст Вайат - Юрий Романов;
  • Фергюс Рид - Филипп Волошин;
  • Тэкла - Кристина Шерман;
  • Джей - Андрей Бархударов;
  • Бабушка - Ираида Зимонина;
  • Дедушка - Алексей Дик.

Любой желающий может поддержать студию, что поможет ускорить выход озвучки. Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
otmorozzzov

Я раньше что то так обрадовался за этих ребят которые озвучки делали на такие игры как Фолаут new vegas, на котор или алан вейк, из делали разные студии. Но потом по крайней с games voice начали происходить мутные истории когда озвучку полтора года ждёшь и то недоделанная по итогу. Так же иногда не понятно зачем делать несколько вариаций на одну и ту же игру когда ресурс можно было бы направить в какой-нибудь другой русло. Я по прежнему благодарен ребятам за их местами можно сказать даже благородное дело, но как то мне много непоняток возникает.

Но не иронично synth voice радует нейросетевой озвучкой, пока в виде закадра как в старых фильмах . Особенно когда зашёл к ним в чат и наблюдал обсуждение того как они обсуждают нейросетевые тонкости, как с моделями работать, сколько мощностей нужно затратить на генерацию(не мало) на 3 версии по ККД2 вроде аж 40 дней понадобится, классные парни.

4
Aolix

Согласен, скоро нейросети обучатся до таких высот, что студии озвучек будут не нужны.

0
vovan200976 Aolix

На нейро озвучку деньги не собирают...а если и собирают...тот точно не конские суммы...Лям и больше. так потом еще и жди пару лет.

0
MadDarkGuard Aolix

Пока выходит не очень, часто интонации вообще не те и у одного персонажа постоянно меняется голос, это на примере либерти и ккд. Хотя согласен, лучше так, чем сабы, с этим не поспоришь.

0
vovan200976

На че собрали не выпускают...а уже на следущие глаз положили...Так и с этой игрой будут десятки переносов...Главное сумму нужную собрать..а Они не хилые суммы выставляют!!!

1
Пользователь ВКонтакте

Не понимаю прикола озвучивать то что выходило 5-10 лет назад. Лучше бы новинки озвучивали // Александр Демьянов

0