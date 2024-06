Студия RG MVO продемонстрировала русскую озвучку для Wolfenstein: The New Order

Сегодня студия RG MVO выпустила новый ролик с демонстрацией русского дубляжа для игры Wolfenstein: The New Order от студии MachineGames..

Так же стал известен список актеров, которые принимают участие в озвучке игры:

Би Джей Бласковиц - Иван Савоськин;

Аня Олива - Светлана Кузнецова;

Пробст Вайат - Юрий Романов;

Фергюс Рид - Филипп Волошин;

Тэкла - Кристина Шерман;

Джей - Андрей Бархударов;

Бабушка - Ираида Зимонина;

Дедушка - Алексей Дик.

Любой желающий может поддержать студию, что поможет ускорить выход озвучки. На данный момент дата выхода озвучки остается неизвестной.

Wolfenstein: The New Order доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.