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Wolfenstein: The New Order 19.05.2014
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 4 104 оценки

Студия RG MVO продемонстрировала русскую озвучку для Wolfenstein: The New Order

AceTheKing
Новости

Сегодня студия RG MVO выпустила новый ролик с демонстрацией русского дубляжа для игры Wolfenstein: The New Order от студии MachineGames..

Так же стал известен список актеров, которые принимают участие в озвучке игры:

  • Би Джей Бласковиц - Иван Савоськин;
  • Аня Олива - Светлана Кузнецова;
  • Пробст Вайат - Юрий Романов;
  • Фергюс Рид - Филипп Волошин;
  • Тэкла - Кристина Шерман;
  • Джей - Андрей Бархударов;
  • Бабушка - Ираида Зимонина;
  • Дедушка - Алексей Дик.

Любой желающий может поддержать студию, что поможет ускорить выход озвучки. На данный момент дата выхода озвучки остается неизвестной.

Wolfenstein: The New Order доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Real Slim Shady

10/10, хороший повод перепройти эту шедевральную игру.

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Pahant0Ss

Нужно будет снова пройти. Играл в свое время на GTX 780 3гб. Капец время летит!

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