Студия RG MVO продемонстрировала русскую озвучку для Wolfenstein: The New Order

Сегодня студия RG MVO выпустила новый ролик с демонстрацией русского дубляжа для игры Wolfenstein: The New Order от студии MachineGames..
Так же стал известен список актеров, которые принимают участие в озвучке игры:
- Би Джей Бласковиц - Иван Савоськин;
- Аня Олива - Светлана Кузнецова;
- Пробст Вайат - Юрий Романов;
- Фергюс Рид - Филипп Волошин;
- Тэкла - Кристина Шерман;
- Джей - Андрей Бархударов;
- Бабушка - Ираида Зимонина;
- Дедушка - Алексей Дик.
Любой желающий может поддержать студию, что поможет ускорить выход озвучки. На данный момент дата выхода озвучки остается неизвестной.
Wolfenstein: The New Order доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
10/10, хороший повод перепройти эту шедевральную игру.
Нужно будет снова пройти. Играл в свое время на GTX 780 3гб. Капец время летит!