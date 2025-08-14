Wolfenstein: The New Order получил долгожданную русскую озвучку

Студия Mechanics VoiceOver вчера объявила об успешном завершении кампании по сбору средств на русскую озвучку шутера Wolfenstein: The New Order. Кампания стартовала ещё в начале лета 2024 года, и сегодня озвучка стала доступна всем желающим.

«Наша цель была предельно ясна — озвучить культовый шутер на великий и могучий язык. Поддержка подписчиков показала, что это реально», — отметили авторы проекта. Теперь игроки могут полностью погрузиться в борьбу с нацистской нечистью на родном языке.

Особую благодарность студия выразила всем, кто поддержал проект, а также компаниям RavenCat и Kansai за помощь в записи и режиссуре актёров. После долгих лет ожидания Wolfenstein: The New Order наконец-то заговорил по-русски — и фанаты явно оценят этот шаг!