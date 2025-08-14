ЧАТ ИГРЫ
Wolfenstein: The New Order 19.05.2014
Экшен, Шутер, От первого лица
8.8 4 569 оценок

Wolfenstein: The New Order получил долгожданную русскую озвучку

butcher69 butcher69

Студия Mechanics VoiceOver вчера объявила об успешном завершении кампании по сбору средств на русскую озвучку шутера Wolfenstein: The New Order. Кампания стартовала ещё в начале лета 2024 года, и сегодня озвучка стала доступна всем желающим.

Wolfenstein: The New Order "Русификатор звука и текста" [v1.0] {R.G. MVO}

«Наша цель была предельно ясна — озвучить культовый шутер на великий и могучий язык. Поддержка подписчиков показала, что это реально», — отметили авторы проекта. Теперь игроки могут полностью погрузиться в борьбу с нацистской нечистью на родном языке.

Особую благодарность студия выразила всем, кто поддержал проект, а также компаниям RavenCat и Kansai за помощь в записи и режиссуре актёров. После долгих лет ожидания Wolfenstein: The New Order наконец-то заговорил по-русски — и фанаты явно оценят этот шаг!

Владислав Якимов

Культовый шутер?

нитгитлистер

да.
Classic Game Room — звание «Игра года»

Hardcore Gamer — победа в номинации «Тёмная лошадка 2014»

Press Play TV — победа в номинации «Лучший перезапуск»

и куча номинаций.

Сергей Понащенко

Вот это хорошечно конечно!! Проходил её один раз. Ещё давно, вот и повод пройти второй раз.

Genesis700

+

DezkQ

Требую ру озвучку для legends of kyrandia

WHisKY Del

Супер, спасибо за труды!

JIoMTuK

наконец-то, крутяк)