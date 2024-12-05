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Wolfeye Project 2026 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица
7.9 32 оценки

"Фанаты Dishonored и Prey почувствуют себя как дома": Рафаэль Колантонио рассказал о своей новой загадочной РПГ

Gruz_
Новости

На сегодняшний день практически ничего не известно о проекте, анонсированном не так давно Рафаэлем Колантонио - основателем студии Arkane. В недавнем интервью GamesIndustry.biz он назвал разрабатываемую сейчас игру «идеальной» для своей команды (то есть студии WolfEye, где сегодня работают многие из бывших разработчиков Arkane).

Пусть в нем и не было раскрыто ничего конкретного, но все же нашлась интересная информация, которая должна порадовать фанатов RPG в целом и «старой доброй» Arkane в частности, в особенности поклонников серий Dishonored и Prey.

Люди, которым понравились Dishonored и Prey, будут чувствовать себя как дома [играя в разрабатываемую игру]. Она бескомпромиссная... Мы просто полностью погружаемся в такую ​​игру, [в] том, как мы создаем миры, как мы предоставляем выбор игроку. Думаю, в этот раз вариантов выбора будет еще больше, поскольку это будет RPG. У нас будет много разных способов сделать что-то. Но в том, чтобы принимать решения в реальном времени, а не в виде статистики, есть что-то такое, что заставляет вас чувствовать себя более погруженным в процесс. Удивительно, что такие сочетания, как RPG и шутер от первого лица, не столь распространены.

В связи с этим возникает вопрос: если Колантонио с такой страстью говорит о разрабатываемом проекте, который он называет прямо-таки идеальным для команды, то почему первой игрой студии WolfEye оказалась именно Weird West? Разработчик объясняет это решение так:

После Arkane я не знал, что именно я хочу. Я знал, что хочу сделать что-то поменьше. Нам необходимо было сделать что-то небольшое, потому что это была новая компания, а значит, нужно было расти. Мы заключили хорошую сделку с Weird West. Это был первый раз, когда мы получили долю дохода, сохранили IP, смогли сделать что-то за весьма небольшую сумму. Все это было очень приятно, и мы нуждались в этом, чтобы снова встать на ноги.
82
39
Комментарии: 39
Ваш комментарий
Уральский чекист

Поживем увидим, что получится.

16
Dark1994

Очень хотелось бы имерсив сима на уровне прея

10
Pravdarub

Фу. Прей ссанина и худший иммерсив.

-26
Dark1994 Pravdarub

Бредишь явно) Это в каком иммерсиве больше иммерсива чем в прее, ну ка?)

5
Pravdarub Dark1994

Да в любом, где не полтора вида пух, вторичный сюжет, отвратный дизайн.

-14
Dark1994 Pravdarub

В любом, ага, в тех же дизонордах на которые все фапают оружия и гаджетов меньше, прокачка меньше, разветвлений в сюжете меньше, путей прохождения меньше, так ещё и принуждают к унылому стелсу с оглушением если хочешь хорошую концовку)

7
0ncnjqybr Dark1994

Серьезно? Для хорошей концовки нужно всех оглушать? А я собирался в это поиграть :(

-7
Пользователь ВКонтакте

Помнится родитель дедушкиных специй то же самое говорил... // Иван Марков

2
digitalkid

Weird West неплох прям. Не Prey и не Dishonored, но нормальный такой АА. Советую если кто не играл.

1
BRIJIJIANT

Люблю игры в жанре научной фантастики, но Prey единственная игра в этом жанре, которую забросил и удалил.

1
Артур Галактионов

Почему же забросил? Интересно:)

0
BRIJIJIANT Артур Галактионов

Видимо не понравилась. При том что обожаю игры в этом жанре.

0
GOREC_95

Начни снова, я ее так же по моему дважды удалил - теперь это лучшая одиночная игра после Half Life 2 и RDR 2. Она прям раскрывается мощно к середине. Поверь, ты будешь в восторге)

0
5tahA GOREC_95

И в первой половине игры кидает жирный спойлер по поводу ГГ, что ломает всю интригу

0
kostr184

Главное чтобы была свобода не только исследования, но и прокачки. Дополнение для Prey с "отыгрышем ролей" ну очень не очень.

1
nikvik jm

Пока только общие слова и обещания,конкретики нет.

1
Кей Овальд

Чем пафосней реклама тем громче пук.

0
Gridon

Сначала Weird West выпустили, которая оказалась проходняком на пару вечеров, а теперь кормят завтраками про идеальную игру. Сделали бы что-то нормальное для начала, а потом уже языком чесали. А то как обычно наобещают золотые горы, а на выходе будет пшик. "РПГ и шутер от первого лица не столь распространены". Да ладно? А Fallout и Deus Ex тогда что, борщ с пампушками?

0
5tahA

Не верю в новый проект. Звоночек был в 2021 года, когда вышла дезлупа, в которая была душным и УГ.

Не понимаю хвалебных отзывов к прею 2017 года, который был непонятно чем. Скорей всего на выходе получим 12/10 на кончиках пальцев, а на самом деле ничего нового и использование механик, анимаций, ассетов 2012 года

-9
dr_mengele

"Не понимаю хвалебных отзывов к прею 2017 года, который был непонятно чем." - тогда у тебя проблемы чел, потому что это "непонятно что" - одна из самых ЛУЧШИХ ИГР современности. Есть кинцо, есть шутанчики, есть барахло по лицензии, есть лутер-шутеры, есть фритуплейки, есть дрочильни в открытом мире с вопросиками... А есть ИГРЫ. В которых ты не ограничен рамками. В которых ты свободен в своем исследовании и экспериментах. В которых ты во многом развлекаешь себя самостоятельно. Это и есть вершина геймдизайна и геймплея.

Но вот беда - для подобных игр нужен определенный уровень когнитивных способностей и навыка вовлеченности в процесс, посему большинству подобные игры не заходят. И они не особо окупаются.

0
5tahA dr_mengele

Ну ХЗ

Многие жаловались на душность игры и отсутствие нововведений и дохера заимствований из других игр.

Вроде игра норм, но при этом не норм

-1
dr_mengele 5tahA

Ну так «душность», это завуалированное «я тупой, игра заставляет думоть, дает слишком много свободы, нимагу со свободой, где указатель над головой в сторону квеста?» «в смысле - почти нет катсцен и я могу пройти игру как угодно и делать что хочу? Тоесть как это - развлекать себя самостоятельно? Я выберу самый очевидный вариант прохождения и буду дробовиком всех мочить, а потом буду жаловаться на однообразие, ведь я привык что как в думе - мне одну Пушечку показали в катсцене - я из нее пострелял. Потом показали другую - я и из нее пострелял. И так пока до бфг не доберусь. Всмысле - пушки надо самому по всей карте искать и даже крафтить, или придумывать как использовать окружение в качестве оружия?! Я за игры плачу чтобы деградировать и «отдыхать», а не развиваться и держать нейронообразующую систему в тонусе!»

Так Можно долго расписывать - почему людям «душно» в таких играх. Краткий же диагноз - узколобое общество потребления, которым надо разжевать и в ротик положить. Еще короче - тупые-сс.

«отсутствие нововведений» - трижды проорался. Да игра - банально уникальна в своем роде.

покажите мне имерсив сим в космосе, где я могу убить КАЖДОГО встреченного НПС, игнорировать все квесты - и все равно спокойненько пройти игру? в какой игре есть маскирующиеся тифоны?
В какой игре полностью воссоздана огромная космическая станция, в которой можно посетить буквально КАЖДЫЙ уголок? В Алиен Изоляция очень похоже и круто, но все еще не вся станция) Катсцены, скрипты, многое блокирует исследование. Прей - это свобода, это вершина геймплея. Таких игр очень мало, это бриллианты.

Придираются к ним только нормисы, для которых такая свобода и глубина - за пределами понимания и воображения.

Это как фанатке романтичного фентези и даши донцовой дать почитать Станислава Лема. Она скажет что угодно: «душно, скучно, вторично, заимствования из кино, непонятно». Но она ни за что не скажет «я ограниченная, не понимаю в чем суть». Потому что не хватит понимания.

0