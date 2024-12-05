"Фанаты Dishonored и Prey почувствуют себя как дома": Рафаэль Колантонио рассказал о своей новой загадочной РПГ

На сегодняшний день практически ничего не известно о проекте, анонсированном не так давно Рафаэлем Колантонио - основателем студии Arkane. В недавнем интервью GamesIndustry.biz он назвал разрабатываемую сейчас игру «идеальной» для своей команды (то есть студии WolfEye, где сегодня работают многие из бывших разработчиков Arkane).
Пусть в нем и не было раскрыто ничего конкретного, но все же нашлась интересная информация, которая должна порадовать фанатов RPG в целом и «старой доброй» Arkane в частности, в особенности поклонников серий Dishonored и Prey.
Люди, которым понравились Dishonored и Prey, будут чувствовать себя как дома [играя в разрабатываемую игру]. Она бескомпромиссная... Мы просто полностью погружаемся в такую игру, [в] том, как мы создаем миры, как мы предоставляем выбор игроку. Думаю, в этот раз вариантов выбора будет еще больше, поскольку это будет RPG. У нас будет много разных способов сделать что-то. Но в том, чтобы принимать решения в реальном времени, а не в виде статистики, есть что-то такое, что заставляет вас чувствовать себя более погруженным в процесс. Удивительно, что такие сочетания, как RPG и шутер от первого лица, не столь распространены.
В связи с этим возникает вопрос: если Колантонио с такой страстью говорит о разрабатываемом проекте, который он называет прямо-таки идеальным для команды, то почему первой игрой студии WolfEye оказалась именно Weird West? Разработчик объясняет это решение так:
После Arkane я не знал, что именно я хочу. Я знал, что хочу сделать что-то поменьше. Нам необходимо было сделать что-то небольшое, потому что это была новая компания, а значит, нужно было расти. Мы заключили хорошую сделку с Weird West. Это был первый раз, когда мы получили долю дохода, сохранили IP, смогли сделать что-то за весьма небольшую сумму. Все это было очень приятно, и мы нуждались в этом, чтобы снова встать на ноги.
Поживем увидим, что получится.
Очень хотелось бы имерсив сима на уровне прея
Фу. Прей ссанина и худший иммерсив.
Бредишь явно) Это в каком иммерсиве больше иммерсива чем в прее, ну ка?)
Да в любом, где не полтора вида пух, вторичный сюжет, отвратный дизайн.
В любом, ага, в тех же дизонордах на которые все фапают оружия и гаджетов меньше, прокачка меньше, разветвлений в сюжете меньше, путей прохождения меньше, так ещё и принуждают к унылому стелсу с оглушением если хочешь хорошую концовку)
Серьезно? Для хорошей концовки нужно всех оглушать? А я собирался в это поиграть :(
Помнится родитель дедушкиных специй то же самое говорил... // Иван Марков
Weird West неплох прям. Не Prey и не Dishonored, но нормальный такой АА. Советую если кто не играл.
Люблю игры в жанре научной фантастики, но Prey единственная игра в этом жанре, которую забросил и удалил.
Почему же забросил? Интересно:)
Видимо не понравилась. При том что обожаю игры в этом жанре.
Начни снова, я ее так же по моему дважды удалил - теперь это лучшая одиночная игра после Half Life 2 и RDR 2. Она прям раскрывается мощно к середине. Поверь, ты будешь в восторге)
И в первой половине игры кидает жирный спойлер по поводу ГГ, что ломает всю интригу
Главное чтобы была свобода не только исследования, но и прокачки. Дополнение для Prey с "отыгрышем ролей" ну очень не очень.
Пока только общие слова и обещания,конкретики нет.
Чем пафосней реклама тем громче пук.
Сначала Weird West выпустили, которая оказалась проходняком на пару вечеров, а теперь кормят завтраками про идеальную игру. Сделали бы что-то нормальное для начала, а потом уже языком чесали. А то как обычно наобещают золотые горы, а на выходе будет пшик. "РПГ и шутер от первого лица не столь распространены". Да ладно? А Fallout и Deus Ex тогда что, борщ с пампушками?
Не верю в новый проект. Звоночек был в 2021 года, когда вышла дезлупа, в которая была душным и УГ.
Не понимаю хвалебных отзывов к прею 2017 года, который был непонятно чем. Скорей всего на выходе получим 12/10 на кончиках пальцев, а на самом деле ничего нового и использование механик, анимаций, ассетов 2012 года
"Не понимаю хвалебных отзывов к прею 2017 года, который был непонятно чем." - тогда у тебя проблемы чел, потому что это "непонятно что" - одна из самых ЛУЧШИХ ИГР современности. Есть кинцо, есть шутанчики, есть барахло по лицензии, есть лутер-шутеры, есть фритуплейки, есть дрочильни в открытом мире с вопросиками... А есть ИГРЫ. В которых ты не ограничен рамками. В которых ты свободен в своем исследовании и экспериментах. В которых ты во многом развлекаешь себя самостоятельно. Это и есть вершина геймдизайна и геймплея.
Но вот беда - для подобных игр нужен определенный уровень когнитивных способностей и навыка вовлеченности в процесс, посему большинству подобные игры не заходят. И они не особо окупаются.
Ну ХЗ
Многие жаловались на душность игры и отсутствие нововведений и дохера заимствований из других игр.
Вроде игра норм, но при этом не норм
Ну так «душность», это завуалированное «я тупой, игра заставляет думоть, дает слишком много свободы, нимагу со свободой, где указатель над головой в сторону квеста?» «в смысле - почти нет катсцен и я могу пройти игру как угодно и делать что хочу? Тоесть как это - развлекать себя самостоятельно? Я выберу самый очевидный вариант прохождения и буду дробовиком всех мочить, а потом буду жаловаться на однообразие, ведь я привык что как в думе - мне одну Пушечку показали в катсцене - я из нее пострелял. Потом показали другую - я и из нее пострелял. И так пока до бфг не доберусь. Всмысле - пушки надо самому по всей карте искать и даже крафтить, или придумывать как использовать окружение в качестве оружия?! Я за игры плачу чтобы деградировать и «отдыхать», а не развиваться и держать нейронообразующую систему в тонусе!»
Так Можно долго расписывать - почему людям «душно» в таких играх. Краткий же диагноз - узколобое общество потребления, которым надо разжевать и в ротик положить. Еще короче - тупые-сс.
«отсутствие нововведений» - трижды проорался. Да игра - банально уникальна в своем роде.
покажите мне имерсив сим в космосе, где я могу убить КАЖДОГО встреченного НПС, игнорировать все квесты - и все равно спокойненько пройти игру? в какой игре есть маскирующиеся тифоны?
В какой игре полностью воссоздана огромная космическая станция, в которой можно посетить буквально КАЖДЫЙ уголок? В Алиен Изоляция очень похоже и круто, но все еще не вся станция) Катсцены, скрипты, многое блокирует исследование. Прей - это свобода, это вершина геймплея. Таких игр очень мало, это бриллианты.
Придираются к ним только нормисы, для которых такая свобода и глубина - за пределами понимания и воображения.
Это как фанатке романтичного фентези и даши донцовой дать почитать Станислава Лема. Она скажет что угодно: «душно, скучно, вторично, заимствования из кино, непонятно». Но она ни за что не скажет «я ограниченная, не понимаю в чем суть». Потому что не хватит понимания.