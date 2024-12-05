"Фанаты Dishonored и Prey почувствуют себя как дома": Рафаэль Колантонио рассказал о своей новой загадочной РПГ

На сегодняшний день практически ничего не известно о проекте, анонсированном не так давно Рафаэлем Колантонио - основателем студии Arkane. В недавнем интервью GamesIndustry.biz он назвал разрабатываемую сейчас игру «идеальной» для своей команды (то есть студии WolfEye, где сегодня работают многие из бывших разработчиков Arkane).

Пусть в нем и не было раскрыто ничего конкретного, но все же нашлась интересная информация, которая должна порадовать фанатов RPG в целом и «старой доброй» Arkane в частности, в особенности поклонников серий Dishonored и Prey.

Люди, которым понравились Dishonored и Prey, будут чувствовать себя как дома [играя в разрабатываемую игру]. Она бескомпромиссная... Мы просто полностью погружаемся в такую ​​игру, [в] том, как мы создаем миры, как мы предоставляем выбор игроку. Думаю, в этот раз вариантов выбора будет еще больше, поскольку это будет RPG. У нас будет много разных способов сделать что-то. Но в том, чтобы принимать решения в реальном времени, а не в виде статистики, есть что-то такое, что заставляет вас чувствовать себя более погруженным в процесс. Удивительно, что такие сочетания, как RPG и шутер от первого лица, не столь распространены.

В связи с этим возникает вопрос: если Колантонио с такой страстью говорит о разрабатываемом проекте, который он называет прямо-таки идеальным для команды, то почему первой игрой студии WolfEye оказалась именно Weird West? Разработчик объясняет это решение так:

После Arkane я не знал, что именно я хочу. Я знал, что хочу сделать что-то поменьше. Нам необходимо было сделать что-то небольшое, потому что это была новая компания, а значит, нужно было расти. Мы заключили хорошую сделку с Weird West. Это был первый раз, когда мы получили долю дохода, сохранили IP, смогли сделать что-то за весьма небольшую сумму. Все это было очень приятно, и мы нуждались в этом, чтобы снова встать на ноги.