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Wolfeye Project 2026 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица
8 39 оценок

NEOWIZ выступит издателем ретро-фантастической экшен-RPG от первого лица Wolfeye Studios Рафа Колантонио

monk70
Новости

NEOWIZ опубликует ранее анонсированную ретро-фантастическую экшен-RPG от первого лица от Wolfeye Studios для консолей и ПК, объявили компании.

Креативный директор и президент Wolfeye Studios Раф Колантонио сказал:

Мы страстно хотим создать совершенно особый тип игр, сочетающий в себе RPG, экшен и симуляцию. Эти игры могут быть успешными только тогда, когда издатель разделяет эту страсть.

Генеральный директор и исполнительный продюсер Wolfeye Studios Жюльен Роби добавил:

В лице NEOWIZ мы нашли партнера, который действительно понимает наше видение и так же, как и мы, стремится предоставить уникальный, креативный и запоминающийся игровой опыт, который понравится как нашим давним поклонникам, так и новым игрокам.

Наряду с анонсом Wolfeye Studios выпустила следующий новый концепт-арт для игры:

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