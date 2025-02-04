NEOWIZ выступит издателем ретро-фантастической экшен-RPG от первого лица Wolfeye Studios Рафа Колантонио

NEOWIZ опубликует ранее анонсированную ретро-фантастическую экшен-RPG от первого лица от Wolfeye Studios для консолей и ПК, объявили компании.
Креативный директор и президент Wolfeye Studios Раф Колантонио сказал:
Мы страстно хотим создать совершенно особый тип игр, сочетающий в себе RPG, экшен и симуляцию. Эти игры могут быть успешными только тогда, когда издатель разделяет эту страсть.
Генеральный директор и исполнительный продюсер Wolfeye Studios Жюльен Роби добавил:
В лице NEOWIZ мы нашли партнера, который действительно понимает наше видение и так же, как и мы, стремится предоставить уникальный, креативный и запоминающийся игровой опыт, который понравится как нашим давним поклонникам, так и новым игрокам.
Наряду с анонсом Wolfeye Studios выпустила следующий новый концепт-арт для игры:
А вот это интересненько!