Анонсирована метроидвания Wolfhound в сеттинге Второй мировой войны, в которой вы убиваете мутантов-нацистов

Бермудский треугольник полон тайн, но одна из них затмевает все остальные. В самом сердце этого загадочного места скрывается нечто невообразимое — секретная база нацистов, затерянная во времени и пространстве. Когда союзный корабль исчезает без следа, военное командование понимает, что пришло время действовать. И есть только один человек, способный справиться с этой миссией, — капитан Чак «Вулфхаунд» Россетти. Этот бравый солдат известен своим острым умом, преданностью друзьям и готовностью к любым испытаниям. Но даже для него это задание станет настоящим вызовом. Проникнув на неизведанный остров, Чак оказывается в мире, где царят хаос и безумие. Здесь обитают чудовищные создания, порождённые извращённым гением безумного учёного — насекомые-мутанты, зомби и другие кошмарные твари. Но Чак не из тех, кто отступает перед трудностями. Вооружившись до зубов, он начинает свой путь через остров, полный опасностей и загадок. Каждый шаг приближает его к разгадке зловещих экспериментов доктора Штайнера — и к возможности обратить технологии врага против него самого. В арсенале Чака появляются невероятные устройства, способные изменить ход сражения. Рельсотрон, обладающий невероятной разрушительной силой. Реактивный ранец, позволяющий взмыть в небо и увидеть поле боя с высоты птичьего полета. Гравитационные ботинки, открывающие путь в неизведанные уголки острова, где замки пронзают небеса, а в глубинах хрустальных пещер таятся зловещие тайны. Однако чем дальше продвигается Чак, тем более гротескными и опасными становятся его противники. Солдаты Оси и порождения безумных экспериментов сливаются в единую силу, готовую уничтожить любого, кто встанет у них на пути. Сможет ли отважный капитан раскрыть секреты острова, одолеть врагов и спасти своих товарищей? Ответ на этот вопрос скрыт в самом сердце Бермудского треугольника, и только Чак Россетти способен его найти.

Минимальные требования Операционная система: Windows 10

Процессор: двухъядерный

Оперативная память: 1 ГБ

Место на диске: 1 ГБ

