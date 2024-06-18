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Wolfhound 2025 г.
Экшен, Инди, Платформер, Ретро
4.3 3 оценки

Анонсирована метроидвания Wolfhound в сеттинге Второй мировой войны, в которой вы убиваете мутантов-нацистов

monk70
Новости

Нет недостатка в метроидваниях, но ни одна из них не происходит во время Второй мировой войны и не сталкивает вас с дьявольскими нацистскими экспериментами. Студия Bit Kid анонсировала Wolfhound. Вы играете за капитана Чака «Волкодава» Россетти, которому поручено проникнуть на секретную нацистскую базу в Бермудском треугольнике. В классическом стиле Metroidvania есть планы на обширную 2D-карту, особые способности, которые открывают новые области, и множество различных видов оружия, от огнеметов до более экспериментального оружия.

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