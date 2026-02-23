Иронично: критикуемый симулятор женщины Woman Simulator, где нужно стирать, готовить и убираться, выйдет 8 марта

Разработчики из студии Sebasa Games объявили в новостях в Steam, что релиз их ролевой-игры Woman Simulator состоится 8 марта - в международный женский день. В анонсе разработчики написали:
Игра будет выпущена 8 марта, полное погружение в мытье носков и стирки посуды ждет вас в праздник. Не забудьте поздравить свою вторую половинку и подарить ей эту игру.
Судя по описанию, геймплей Woman Simulator строится на рутине: игрокам предстоит готовить, мыть посуду, стирать, гладить и сушить трусы и носки, пылесосить и мыть пол, драить унитаз и окна. Важно следить за "моральным состоянием" героини и настроением супруга. Расслабиться после уборки можно, приняв ванну, а чтобы задобрить главу семейства и получить новую сумочку, предусмотрена механика лести.
Выбор даты игроки уже назвали "ироничным", однако сама игра еще на стадии анонса успела вызвать бурю негодования в сообществе. На форуме Woman Simulator в Steam полно гневных отзывов.
Это не умная сатира и не вдумчивое исследование женского опыта. Это гнилой, наполненный желчью сборник всех ленивых, сексистских и глубоко оскорбительных стереотипов, которые только мог придумать тролль, явно никогда не разговаривавший с женщиной, - пишет один из пользователей, оценивая игру как "отвратительную" и призывая не уделять ей внимания.
Другой пользователь с ником Miss Muichiro Tokito кратко резюмировала:
Извините, но я не поддерживаю такие игры. Мы живем не в Средневековье, подобные стереотипы не должны существовать.
В самой студии Sebasa Games парируют тем, что "Желание жить за счет мужа пагубно для человека. Игра пропагандирует равенство и равноправное распределение обязанностей."
а этот рецепт в игре будет?
Думаю отличный подарок и руководство на праздник.))))
Отличный подарок на 8 марта - Всем Феменисткам. :DDDDDDDDD
Ребята как бы решительно заявляют, что не пользуются ИИ при разработке.
Эти заявления нужны школьников успокоить, на самом деле нейросети используют все
Отлично подойдет как игра для современных женщин, которые давно упомянутые обязанности переложили на мужчин. Плюс у него восемь кредитов, четыре ипотеки, не забудь повоспитывать детей, встретить жену от любовника и подарить ей седьмую шубку.
уже давно доказано - что перед работай - это всё фигня и домашний труд он проще чем на работе.
Именно так. Легче самому все помыть и постирать за 30 минут, чем слушать скулеж о том, что ей тяжело помыть за собой посуду.
"что ей тяжело помыть за собой посуду" - за 8 часов
Это немец + анимешник, потому неудивительно. Двойная комбинация сои.
Эта новость высосана из пальца, там мало обсуждений на эти темы
"Желание жить за счет мужа пагубно для человека. Игра пропагандирует равенство и равноправное распределение обязанностей." Пха-ха-ха...,феминистки сгорят по самые плечи.)