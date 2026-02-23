Иронично: критикуемый симулятор женщины Woman Simulator, где нужно стирать, готовить и убираться, выйдет 8 марта

Разработчики из студии Sebasa Games объявили в новостях в Steam, что релиз их ролевой-игры Woman Simulator состоится 8 марта - в международный женский день. В анонсе разработчики написали:

Игра будет выпущена 8 марта, полное погружение в мытье носков и стирки посуды ждет вас в праздник. Не забудьте поздравить свою вторую половинку и подарить ей эту игру.

Судя по описанию, геймплей Woman Simulator строится на рутине: игрокам предстоит готовить, мыть посуду, стирать, гладить и сушить трусы и носки, пылесосить и мыть пол, драить унитаз и окна. Важно следить за "моральным состоянием" героини и настроением супруга. Расслабиться после уборки можно, приняв ванну, а чтобы задобрить главу семейства и получить новую сумочку, предусмотрена механика лести.

Выбор даты игроки уже назвали "ироничным", однако сама игра еще на стадии анонса успела вызвать бурю негодования в сообществе. На форуме Woman Simulator в Steam полно гневных отзывов.

Это не умная сатира и не вдумчивое исследование женского опыта. Это гнилой, наполненный желчью сборник всех ленивых, сексистских и глубоко оскорбительных стереотипов, которые только мог придумать тролль, явно никогда не разговаривавший с женщиной, - пишет один из пользователей, оценивая игру как "отвратительную" и призывая не уделять ей внимания.

Другой пользователь с ником Miss Muichiro Tokito кратко резюмировала:

Извините, но я не поддерживаю такие игры. Мы живем не в Средневековье, подобные стереотипы не должны существовать.

В самой студии Sebasa Games парируют тем, что "Желание жить за счет мужа пагубно для человека. Игра пропагандирует равенство и равноправное распределение обязанностей."