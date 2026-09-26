Не все хотят ублажать тиранов: Woman Simulator не достигла 1000 игроков за первые сутки и получила смешанные отзывы

Не все хотят ублажать тиранов — даже виртуальных. Спустя сутки после релиза Woman Simulator не смогла одновременно привлечь в Steam хотя бы тысячу человек и получила смешанные оценки. Максимальный онлайн игры от Sebasa Games остановился на отметке 883 игрока. Это остаётся абсолютным пиком проекта на данный момент за первые 24 часа.

При этом вокруг самой концепции Woman Simulator разгорелись споры. Часть пользователей Steam обвиняет игру в сексизме и высмеивает идею называть «симулятором женщины» проект, где основными занятиями героини являются готовка, уборка, стирка и другие домашние обязанности. Некоторые считают, что название и подача сводят образ женщины к роли домохозяйки, тогда как другие воспринимают происходящее как намеренную сатиру и не видят в нём ничего оскорбительного. В обсуждениях уже появились даже призывы удалить игру из Steam или как минимум изменить её название.

Woman Simulator вышла 25 сентября 2026 года. Игроку предлагают примерить роль домохозяйки: готовить, мыть посуду, стирать и гладить одежду, сушить бельё и носки, а также убирать дом. Кроме того, необходимо следить за моральным состоянием героини и настроением её мужа.

В дорелизном описании Woman Simulator разработчики называли мужа героини «тираническим» и сообщали, что он будет наказывать её за плохо выполненную работу. В актуальном описании полной версии говорится только о том, что супруг периодически проверяет героиню.

До выхода интерес к Woman Simulator выглядел заметно выше её стартового онлайна. Ещё 9 августа разработчики сообщили, что игру добавили в список желаемого более 100 тысяч пользователей. Сам проект создавался небольшой командой из двух человек, а релиз несколько раз переносился.

Sebasa Games уже пообещала продолжить развитие игры. После релиза авторы заявили, что намерены добавить русскую, немецкую и французскую озвучку, плач ребёнка и другие механики, которые команда не успела реализовать к запуску. Разработчики также заверили, что будут поддерживать Woman Simulator, пока не воплотят всё первоначально задуманное.