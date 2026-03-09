Релиз Woman Simulator перенесли - возможно, из-за женской петиции в Steam с требованием удалить игру

Разработчики из студии Sebasa Games сообщили в своем Telegram-канале, что были вынуждены перенести релиз Woman Simulator. Причины переноса не сообщаются, однако за 3 дня до релиза в Steam появилась петиция от девушки с ником Elfyaa с требованием полностью удалить игру с платформы, и не исключено, что именно это повлияло на решение студии.
Ранее создатели из Sebasa Games анонсировали релиз на 8 марта - Международный женский день, что было воспринято многими как циничная провокация. В официальном Telegram-канале разработчики сообщили, что выпуск игры откладывается, не назвав новую дату. Хотя точная причина переноса не объявлена, совпадение по времени с петицией выглядит более чем красноречиво.
Пользовательница под ником Elfyaa создала петицию с призывом к платформе Steam пересмотреть свое решение о размещении тайтла.
Концепция игры сводит женщин к стереотипам, таким как уборка, готовка, стирка и т.д. Представлять ее как "симулятор женщины" - это не просто шутка: это сексистское и женоненавистническое изображение женщин. Во многих странах, включая Францию (где я живу), существуют законы, направленные на борьбу с дискриминацией по половому признаку. Контент, открыто пропагандирующий унизительные стереотипы о женщинах, не должен быть нормализован или поощряться на крупных платформах. Честно говоря, шокирует, что Steam допускает игру, построенную исключительно на этой концепции.
В игре, по задумке авторов, пользователю предстоит "отыграть роль домохозяйки и прочувствовать все домашние обязанности на себе". Главным стимулом выступает муж-тиран, который следит за качеством работы и наказывает за провинности. Перенос релиза может быть как попыткой разработчиков переждать бурю, так и первым шагом к пересмотру концепции под давлением общественности.
С каких xуев ранимая пездонька из Франции решила диктовать условия конторе под юрисдикцией США?
интересно, какой по её мнению тогда должен быть симулятор женщины
Руки прочь от игры о правде!
Авторы ошиблись просто. Симулятор современной женщины это просыпаться в обед, заказать завтрак, ну или бабораб/служанка приготовит кому с оленем побогаче повезло. Потом 2-3 часа на сборы, далее на такси(даже если 5 минут от дома) на ноготочки/салоны/магазины за шмотками/встречи с подружками в самых дорогих заведениях. У тех кто полностью вошел во вкус трах с любовником. Банкует за все естественно прынц. Вечером домой, ужин так же доставка, бабораб/служанка приготовили, ни готовить ни мыть посуду она не может, У НЕЕ МАНИКЮР!!!! Так же и с домашним хозяйством, бабораб еще и квартиру уберет после работы или прислуга, она не может, она же таааак устала за день. Супружеский долг? Не, голова болит/устала, тем более любовника ей хватило на сегодня. Перед сном просмотр видосиков с "коучами"(такими же ЧСВ королевами) по отношениям и жизни, которые повторят ее дневное расписание и скажут что она все делала правильно, ведь она достойна самого лучшего не делая при этом абсолютно ничего, а просто по факту своего существования.
На такой симулятор еще больше грязи польется, потому что правда. Касается не поголовно всех, но к сожалению большинство современных "королев".
Бороться нужно со стереотипом, что готовка, уборка и стирка - это унизительно, а не вот эти фот феминистские бредни.
Да и муж-тиран - гораздо более вредный стереотип, чем жена-домохозяйка, но что-то по этому поводу нет возмущений