Релиз Woman Simulator перенесли - возможно, из-за женской петиции в Steam с требованием удалить игру

Разработчики из студии Sebasa Games сообщили в своем Telegram-канале, что были вынуждены перенести релиз Woman Simulator. Причины переноса не сообщаются, однако за 3 дня до релиза в Steam появилась петиция от девушки с ником Elfyaa с требованием полностью удалить игру с платформы, и не исключено, что именно это повлияло на решение студии.

Ранее создатели из Sebasa Games анонсировали релиз на 8 марта - Международный женский день, что было воспринято многими как циничная провокация. В официальном Telegram-канале разработчики сообщили, что выпуск игры откладывается, не назвав новую дату. Хотя точная причина переноса не объявлена, совпадение по времени с петицией выглядит более чем красноречиво.

Пользовательница под ником Elfyaa создала петицию с призывом к платформе Steam пересмотреть свое решение о размещении тайтла.

Концепция игры сводит женщин к стереотипам, таким как уборка, готовка, стирка и т.д. Представлять ее как "симулятор женщины" - это не просто шутка: это сексистское и женоненавистническое изображение женщин. Во многих странах, включая Францию ​​(где я живу), существуют законы, направленные на борьбу с дискриминацией по половому признаку. Контент, открыто пропагандирующий унизительные стереотипы о женщинах, не должен быть нормализован или поощряться на крупных платформах. Честно говоря, шокирует, что Steam допускает игру, построенную исключительно на этой концепции.

В игре, по задумке авторов, пользователю предстоит "отыграть роль домохозяйки и прочувствовать все домашние обязанности на себе". Главным стимулом выступает муж-тиран, который следит за качеством работы и наказывает за провинности. Перенос релиза может быть как попыткой разработчиков переждать бурю, так и первым шагом к пересмотру концепции под давлением общественности.