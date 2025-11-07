Скоро выйдет Woman Simulator

Игра позволит вам почувствовать себя женщиной: уборка, стирка, готовка - и ни минуты покоя. Полное погружение в мир женских забот!
В игре вы сможете отыграть роль домохозяйки и прочувствовать все домашние обязанности на себе. Стимулом будет муж тиран который будет следить и карать за ненадлежащее качество работы.
Вам предстоит готовить, мыть посуду, стирать гладить и сушить трусы и носки, пылесосить и мыть пол, драить унитаз и окна.
Кроме того вам надо следить за своим моральным состоянием, и настроением мужа. Принимайте ванну, чтобы расслабиться после уборки, льстите любимому, чтобы получить новую сумочку, ведь ее можно продать и сбежать в свободную жизнь.
наконец моим телкам будет во что поиграть не дрюкать моего дружка
скажи, а тёлки о которых ты говоришь сейчас с тобой в одной комнате? И если да, их случайно не зовут правая рука и левая рука?
да, они тут и они с сюрпризом, к сожалению нет, левая и правая руки заняты их дружками
Потом можно будет протестировать какую игру сложнее пройти - эту или симулятор модели онлифанс.
Оу,какая провакационная игра😁
игра будет заблокирована по требованию недоактивистов через 1...2...
Эти все дела, вроде стирки на машинке, готовки и т.д. бабища делает за полчаса-час. Остальное время сидит трекает по телефону с другими бабищами, смотрит телек или сидит на детской площадке и ноет про тяжелую жизнь, пока муж вкалывает и стрессует на работе с утра до поздней ночи. В России бабищи живут на 14 лет дольше в среднем чем мужики.
По итогу живёшь один?
Новое обновление для ГТА онлайн?;)
Нет возможности мозга канифолить - не канон!
Ну что мальчики? Опробуем как оно быть женщиной?)))
Давай сначала ты,а потом расскажешь как оно🙂
Миссия по сопротивлению/компенсации влияния ПМС на психику (в качестве контрольной точки) тоже будет? Или только в платном DLC?
От создателей таких хитов как: Симулятор Чушпана, Симулятор Чушпана 2, Секс любой ценой, но бесплатно, Симулятор Грибника.
Пора уже бандлами продавать.
Могу понять кто это делает, у всех свои странности, но зачем это покупают?
Затем же, зачем и "Русы против ящеров", "Симулятор Камня" - поддержать хайп.
Как покупка поддержит хайп?