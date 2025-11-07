Скоро выйдет Woman Simulator

Игра позволит вам почувствовать себя женщиной: уборка, стирка, готовка - и ни минуты покоя. Полное погружение в мир женских забот!

В игре вы сможете отыграть роль домохозяйки и прочувствовать все домашние обязанности на себе. Стимулом будет муж тиран который будет следить и карать за ненадлежащее качество работы.

Вам предстоит готовить, мыть посуду, стирать гладить и сушить трусы и носки, пылесосить и мыть пол, драить унитаз и окна.

Кроме того вам надо следить за своим моральным состоянием, и настроением мужа. Принимайте ванну, чтобы расслабиться после уборки, льстите любимому, чтобы получить новую сумочку, ведь ее можно продать и сбежать в свободную жизнь.