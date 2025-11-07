ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Woman Simulator 2025 г.
Симулятор, Инди, От первого лица, Юмор
6 1 оценка

Скоро выйдет Woman Simulator

TheSkoofLord TheSkoofLord

Игра позволит вам почувствовать себя женщиной: уборка, стирка, готовка - и ни минуты покоя. Полное погружение в мир женских забот!

В игре вы сможете отыграть роль домохозяйки и прочувствовать все домашние обязанности на себе. Стимулом будет муж тиран который будет следить и карать за ненадлежащее качество работы.

Вам предстоит готовить, мыть посуду, стирать гладить и сушить трусы и носки, пылесосить и мыть пол, драить унитаз и окна.

Кроме того вам надо следить за своим моральным состоянием, и настроением мужа. Принимайте ванну, чтобы расслабиться после уборки, льстите любимому, чтобы получить новую сумочку, ведь ее можно продать и сбежать в свободную жизнь.

Источник  
19
22
Комментарии:  22
Ваш комментарий
Властелин Сосцов

наконец моим телкам будет во что поиграть не дрюкать моего дружка

13
Mazaxati

скажи, а тёлки о которых ты говоришь сейчас с тобой в одной комнате? И если да, их случайно не зовут правая рука и левая рука?

9
Властелин Сосцов Mazaxati

да, они тут и они с сюрпризом, к сожалению нет, левая и правая руки заняты их дружками

10
SexualHarassmentPanda

Потом можно будет протестировать какую игру сложнее пройти - эту или симулятор модели онлифанс.

10
ThinFalco

Оу,какая провакационная игра😁

8
InkubatorKlef

игра будет заблокирована по требованию недоактивистов через 1...2...

8
Святой Джо

Эти все дела, вроде стирки на машинке, готовки и т.д. бабища делает за полчаса-час. Остальное время сидит трекает по телефону с другими бабищами, смотрит телек или сидит на детской площадке и ноет про тяжелую жизнь, пока муж вкалывает и стрессует на работе с утра до поздней ночи. В России бабищи живут на 14 лет дольше в среднем чем мужики.

8
ant 36436

По итогу живёшь один?

1
Lvinomord

Новое обновление для ГТА онлайн?;)

5
Гомер11

Нет возможности мозга канифолить - не канон!

4
Рикочико

Ну что мальчики? Опробуем как оно быть женщиной?)))

2
ThinFalco

Давай сначала ты,а потом расскажешь как оно🙂

Котян Сутоевич

Миссия по сопротивлению/компенсации влияния ПМС на психику (в качестве контрольной точки) тоже будет? Или только в платном DLC?

1
ZAUSA

От создателей таких хитов как: Симулятор Чушпана, Симулятор Чушпана 2, Секс любой ценой, но бесплатно, Симулятор Грибника.

ant 36436

Пора уже бандлами продавать.

Могу понять кто это делает, у всех свои странности, но зачем это покупают?

ZAUSA ant 36436

Затем же, зачем и "Русы против ящеров", "Симулятор Камня" - поддержать хайп.

ant 36436 ZAUSA

Как покупка поддержит хайп?

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ