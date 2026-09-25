ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Woman Simulator 25.09.2026
Симулятор, Инди, От первого лица, Юмор
5.8 26 оценок

Состоялся релиз Woman Simulator - необычного симулятора домохозяйки с готовкой, уборкой и мужем-тираном

Legend_of_the_Hero Legend_of_the_Hero

В Steam состоялся релиз Woman Simulator — необычного симулятора от студии Sebasa Games, предлагающего игрокам примерить на себя роль домохозяйки и погрузиться в повседневные домашние заботы.

В Woman Simulator предстоит готовить, мыть посуду, стирать, гладить и сушить одежду, пылесосить, мыть пол, окна и туалет. За качеством выполненной работы периодически следит муж героини.

Одними домашними обязанностями дело не ограничивается. Игроку необходимо следить за моральным состоянием героини и настроением её мужа. После уборки можно принять ванну, чтобы отдохнуть, а хорошее отношение супруга способно принести новую сумочку, которую впоследствии можно продать и приблизиться к побегу в свободную жизнь.

Разработчики относят Woman Simulator к симуляторам жизни с элементами RPG и приключения. Игра рассчитана на одиночное прохождение, поддерживает достижения Steam, облачные сохранения и семейный доступ.

До релиза проект несколько раз переносился. Последнюю задержку авторы объяснили проблемами с проверкой сборки в Steam, а также необходимостью завершить озвучку, локализации, трейлер и другие материалы. По словам Sebasa Games, Woman Simulator оказалась значительно масштабнее их предыдущих проектов.

Релизы 1
63
40
Комментарии:  40
Ваш комментарий
ceratops95

я не могу не вставить сюда это

61
Лев Левин
58
Fedaykin
47
Liara TSoni

Если бы у неё был миллион, она бы ушла ещё до свадьбы. Финансовая независимост