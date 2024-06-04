Игра про Чудо-женщину от Monolith Productions испытывает проблемы в разработке

Разработчики эпических экшенов Middle-earth: Shadow of Mordor и Shadow of War, студия Monolith Productions, совместно с Warner Bros. Games анонсировали многообещающую игру про Чудо-женщину с открытым миром еще в 2021 году. Проект должен был стать первым по-настоящему масштабным игровым воплощением супергероини, посвященным только ей и её истории. Спустя три года после первого тизера информации об игре фактически не прибавилось, и сегодня по сети стали распространяться весьма тревожные слухи. Похоже, что Wonder Woman от Monolith Productions застряла в производственном аду.
О проблемах в разработке поведал авторитетный журналист Грег Миллер, который сослался на внутренние источники в команде разработки. Согласно его данным, создание игры про Чудо-женщину с самого начала было нелегкой задачей для Monolith Productions. Компания Warner Bros. Games слишком рано анонсировала проект для широкой публики, когда на деле у команды еще не было четкого видения финальной игры.
В ближайшее время демонстрации Wonder Woman в любом виде ждать не стоит. Миллеру удалось узнать, что еще в прошлом году команда разработчиков стала открыто признавать серьезные проблемы в разработке. Текущее состояние проекта не годится для демонстрации и не позволяет говорить даже о примерных сроках релиза. Такая ситуация явно не устраивает руководство Warner Bros., поэтому у проекта есть весьма высокие шансы быть отмененным из-за слишком высоких рисков.
Я смотрю WB продолжает топить свои проекты.)
Да им всем уже давно насрать на игроков и прибыль!Делают лишь бы было!Подготовка следующего поколения идет по плану!
да похоже подтянули к игре этих "свит бэйби", вот и проблемы начались..)
Чудо-фемка // Александр Муравьедов
Да тут и так всё понятно - WB снова хотя сервис кал, когда изначально, наверное, делалась одиночка
Ну это только начало.
А картинка в статье - скриншот из игры? Если да, то не плохая внешка, Baby inc сгорят))
Скоро они объяснят как она должна выглядеть, и там всё пофиксят в "правильную" сторону.)
Есть же уже AC Odyssey если за телочку играть и натянуть наряд
как неожиданно!!
Женочудищще // Роман Кошкин
Желаю провала такому калу.
а кто просил игру про неё? ну камон у них же столько персов...