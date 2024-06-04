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Wonder Woman TBA
Экшен, От третьего лица, Открытый мир
6.4 62 оценки

Игра про Чудо-женщину от Monolith Productions испытывает проблемы в разработке

Gutsz
Новости

Разработчики эпических экшенов Middle-earth: Shadow of Mordor и Shadow of War, студия Monolith Productions, совместно с Warner Bros. Games анонсировали многообещающую игру про Чудо-женщину с открытым миром еще в 2021 году. Проект должен был стать первым по-настоящему масштабным игровым воплощением супергероини, посвященным только ей и её истории. Спустя три года после первого тизера информации об игре фактически не прибавилось, и сегодня по сети стали распространяться весьма тревожные слухи. Похоже, что Wonder Woman от Monolith Productions застряла в производственном аду.

О проблемах в разработке поведал авторитетный журналист Грег Миллер, который сослался на внутренние источники в команде разработки. Согласно его данным, создание игры про Чудо-женщину с самого начала было нелегкой задачей для Monolith Productions. Компания Warner Bros. Games слишком рано анонсировала проект для широкой публики, когда на деле у команды еще не было четкого видения финальной игры.

В ближайшее время демонстрации Wonder Woman в любом виде ждать не стоит. Миллеру удалось узнать, что еще в прошлом году команда разработчиков стала открыто признавать серьезные проблемы в разработке. Текущее состояние проекта не годится для демонстрации и не позволяет говорить даже о примерных сроках релиза. Такая ситуация явно не устраивает руководство Warner Bros., поэтому у проекта есть весьма высокие шансы быть отмененным из-за слишком высоких рисков.

3
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
XalimoV

Я смотрю WB продолжает топить свои проекты.)

10
Дроникс

Да им всем уже давно насрать на игроков и прибыль!Делают лишь бы было!Подготовка следующего поколения идет по плану!

1
Вадим Якимов

да похоже подтянули к игре этих "свит бэйби", вот и проблемы начались..)

8
Пользователь ВКонтакте

Чудо-фемка // Александр Муравьедов

2
Stas776

Да тут и так всё понятно - WB снова хотя сервис кал, когда изначально, наверное, делалась одиночка

1
Север65

Ну это только начало.

0
Jarvis666

А картинка в статье - скриншот из игры? Если да, то не плохая внешка, Baby inc сгорят))

0
Sp1Ls

Скоро они объяснят как она должна выглядеть, и там всё пофиксят в "правильную" сторону.)

0
ReXSniper

Есть же уже AC Odyssey если за телочку играть и натянуть наряд

0
NikolayMikolay

как неожиданно!!

0
Пользователь ВКонтакте

Женочудищще // Роман Кошкин

-2
Sir Walter

Желаю провала такому калу.

-2
Дворф

а кто просил игру про неё? ну камон у них же столько персов...

-3