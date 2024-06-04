Игра про Чудо-женщину от Monolith Productions испытывает проблемы в разработке

Разработчики эпических экшенов Middle-earth: Shadow of Mordor и Shadow of War, студия Monolith Productions, совместно с Warner Bros. Games анонсировали многообещающую игру про Чудо-женщину с открытым миром еще в 2021 году. Проект должен был стать первым по-настоящему масштабным игровым воплощением супергероини, посвященным только ей и её истории. Спустя три года после первого тизера информации об игре фактически не прибавилось, и сегодня по сети стали распространяться весьма тревожные слухи. Похоже, что Wonder Woman от Monolith Productions застряла в производственном аду.

О проблемах в разработке поведал авторитетный журналист Грег Миллер, который сослался на внутренние источники в команде разработки. Согласно его данным, создание игры про Чудо-женщину с самого начала было нелегкой задачей для Monolith Productions. Компания Warner Bros. Games слишком рано анонсировала проект для широкой публики, когда на деле у команды еще не было четкого видения финальной игры.

В ближайшее время демонстрации Wonder Woman в любом виде ждать не стоит. Миллеру удалось узнать, что еще в прошлом году команда разработчиков стала открыто признавать серьезные проблемы в разработке. Текущее состояние проекта не годится для демонстрации и не позволяет говорить даже о примерных сроках релиза. Такая ситуация явно не устраивает руководство Warner Bros., поэтому у проекта есть весьма высокие шансы быть отмененным из-за слишком высоких рисков.