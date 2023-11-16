Игра Warner Bros о Чудо-женщине, судя по всему, получит элементы живого сервиса

C момента анонса Wonder Woman от Monolith Productions в декабре 2021 года проект был окутан тайной. Это игра с открытым миром, в которой используется система Nemesis из Middle-earth: Shadow of Mordor/War. В остальном об игре известно очень мало.

К сожалению, она может перекочевать в живой сервис, как и Suicide Squad: Kill the Justice League. В компании Monolith Productions появилось новая вакансия для ведущего инженера-программиста по геймплею. Должность относится к проекту "Чудо-женщина", и хотя все выглядит просто, есть упоминания: "Опыт помощи в сопровождении живого программного продукта или игры".

Хотя это не является прямым подтверждением включения элементов живого сервиса или его масштабов, на это стоит обратить внимание. Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав недавно заявил, что компания стремится превратить свои крупнейшие франшизы из "преимущественно консольных и ПК-версий с графиком выхода три-четыре года в игры с постоянным геймплеем через живые сервисы, мультиплатформенные и бесплатные дополнения".

Это включает в себя "вовлечение и монетизацию более длительных циклов и на более высоких уровнях". В сочетании с этим перечнем это, безусловно, указывает на то, что будущие релизы, такие как Wonder Woman, будут в той или иной мере использовать модель живых сервисов. Конечно, время покажет, так что следите за новостями и ожидайте новых подробностей.