Известная писательница успевшая поработать над Wonder Woman высказалась по поводу отмены игры

Гейл Симон, знаменитая писательница и автор комиксов, призналась, что была долгосрочным консультантом по созданию игры Wonder Woman и выразила восхищение работой над этим проектом. Она поделилась своими впечатлениями о том, как создавалась игра, посвященная Чудо-женщине, и подчеркнула важность работы команды, которая вложила душу в каждый аспект этого проекта.

«Мне предложили стать консультантом по игре Wonder Woman, и я была в восторге», — заявила Симон. «Это было идеальное сочетание того, что я люблю: Чудо-женщину, видеоигры и одну из моих любимых студий — Monolith, создавшую такие шедевры, как игры про Мордор». Писательница подчеркнула, что игра была не просто хорошей, а роскошной и амбициозной, с огромным потенциалом для становления настоящим эпосом.

Симон также отметила, что работа над проектом была настоящим воплощением мечты. Она отметила, что каждый человек в команде, будь то программисты, дизайнеры или художники, выкладывался на 100%, чтобы создать по-настоящему качественную игру. По словам Симон, все работали с огромной страстью, стремясь к совершенству и уважая историю персонажа и вселенной DC.

Однако, несмотря на все усилия, Гейл признала, что иногда, даже при максимальном вложении сил, результат не всегда соответствует ожиданиям. Она также выразила сожаление по поводу закрытия студии Monolith Productions, которое оставит большую пустоту в игровой индустрии. «Каждый, кто работал над проектом, поддерживал его с энтузиазмом, и я могу только надеяться, что эта команда продолжит создавать блестящие игры», — заключила Симон.

По ее мнению, Monolith Productions сделала огромный вклад в создание игры, которая могла бы стать одной из лучших в истории, и это, по ее словам, настоящий результат работы команды, посвященной своему делу.