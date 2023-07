Monolith Productions ищет ведущего программиста для работы над игрой про Чудо-женщину ©

В декабре 2021 года компания WB Games совместно с создателями Middle-earth: Shadow of Mordor и Shadow of War, студией Monolith Productions, официально представили игру про Чудо-женщину. Проект под названием Wonder Woman находится в активной фазе производства уже несколько лет, однако на скорый релиз рассчитывать не приходится. Судя по обновленному списку вакансий студии, для игры все еще разрабатывают основные системы игрового процесса.

Как отмечается, Monolith Productions недавно объявила о поиске ведущего инженера-программиста. Ему предстоит стать частью основной команды разработчиков Wonder Woman и возглавить отдел, которые отвечает за проработку всех игровых систем. В обязанности нового сотрудника входит работа с проприетарным движком Monolith, включая обработку боевой системы, движений, системы Немезис и многое другое.

Данной вакансией Monolith Productions подтвердила, что Wonder Woman создается на собственном уникальном движке студии, а также реализацию прославленной системы Немезис. Объявление также намекает на то, что проект находится далеко не на финальном этапе, а значит релиз придется подождать.